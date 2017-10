A teatro con i burattini, in scena “La vendetta della strega Morgana”

SPETTACOLO DI BURATTINI - La Vendetta della Strega Morgana

Appuntamento per i più piccoli a teatro. Domenica 29 ottobre, dalle 16:30 al Teatro Sociale di Busto Arsizio l’Associazione Culturale Teatro Zattera presenta “La vendetta della strega Morgana”, imperdibile spettacolo di burattini.

Sua Maestà Re Francesco organizza una grande festa per il matrimonio di suo figlio Ottavio con la principessa Bianca, ma la Strega Morgana che non è stata invitata alla festa, decide di vendicarsi e rapisce la donzella.Sarà il nostro eroe Fagiolino a partire alla caccia della strega col suo bastone. Cara Strega Morgana, prevedo guai per te. Adatto ai bimbi dai 3 anni in su.

Per info e prenotazioni: prenotazionesociale@libero.it – tel 349.3281029 – www.progettozattera.com