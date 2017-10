A una varesina il “premio Città di Como”

La varesina Cristina Bellon e il suo romanzo “l’uomo che non sono” (Cairo editore 2017) sono stati tra i protagonisti della finalissima del “”Premio città di Como”, il concorso letterario internazionale organizzato dalla città di Como.

Il libro narra della storia di un uomo che insoddisfatto di se stesso, subisce una metamorfosi, una riflessione psicologica che indaga su temi quali fragilità umana e senso del limite: «Sono molto onorata di ricevere il premio come seconda finalista – spiega la scrittrice – È un grande riconoscimento per me e per la mia casa editrice che ha creduto in me. Non lo considero un traguardo, ma un incoraggiamento e una motivazione per spingermi a ottenere risultati migliori in futuro».

La splendida villa Olmo ha fatto da cornice all’evento che ha visto tra gli altri la partecipazione di illustri ospiti: alla cerimonia sono infatti intervenuti anche Dacia Maraini, Edoardo Boncinelli e Giovanni Gastel, membri della giuria tecnica del Premio. A Ferruccio De Bortoli, in qualità di presidente, è stato invece consegnato un riconoscimento da parte di Lions Como.

Menzione d’onore anche a Giorgio Scianna, vincitore della sezione narrativa edita con il suo “La regola de pesci” (Einaudi 2017) e all’Iraniana Fattaneh Haj Seyed Javadi che con “la scelta di Sudabeh” (Brioschi 2017) è la prima finalista.