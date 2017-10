A Varese e Provincia torna la “Mela di AISM” in 70 piazze

Foto varie

Anche in tutta la Provincia di Varese si terrà mercoledì 4 ottobre – giornata in cui il Parlamento italiano ha voluto celebrare con il #DonoDay2017 una giornata dedicata al dono – sabato 7 e domenica 8 ottobre, l’evento di sensibilizzazione, di informazione e di raccolta fondi “La Mela di AISM”.

4 milioni di mele verranno distribuite in 5 mila piazze italiane per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla e implementare i servizi per i giovani i più colpiti dalla malattia.

L’iniziativa di solidarietà, svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, è promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione – FISM, con il patrocinio di Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale.

I numeri della Sclerosi Multipla. Sono 3.400 i nuovi casi all’anno di sclerosi multipla: 1 ogni 3 ore. In Italia 114mila personesono colpite da sclerosi multipla. Nella nostra Regione 2/3 delle persone colpite sono donne, il 5% sono in età pediatrica e oltre il 50% sono giovani sotto i 40 anni.

Chi è AISM

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da circa 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Dal punto di vista dell’assistenza AISM organizza progetti per i giovani con SM quali sportelli informativi e di orientamento, incontri di auto-aiuto in grado di rispondere a quesiti e problemi che si presentano nella loro quotidianità sanitaria, sociale e lavorativa, convegni sul territorio che garantiscono un costante dialogo con ricercatori. E non è tutto, per i giovani con SM, AISM mette a disposizione un blog (www.giovanioltrelasm.it) dove tutti possono “raccontarsi”, riconoscersi e “sentirsi a casa”. Dove è possibile confrontarsi con una conoscenza della malattia sempre più reale e capire quanto sia forte l’impatto della malattia nella storia di tanti giovani.

La Sezione Provinciale di Varese si è trasferita Il 13 settembre in una nuova sede, in Via Comolli 15, Arcisate VA (i numeri telefonici rimangono invariati). La nuova Sede ci dà la possibilità di aumentare tutte le nostre iniziative e servizi, e le due grosse esigenze a cui facciamo fronte sono sinteticamente rappresentate dalla raccolta dei fondi per il mondo della ricerca, e dal reperimento di altri preziosissimi fondi da utilizzarsi per l’assistenza delle persone con sm.

“Invitiamo quindi tutti i volenterosi a partecipare a tutte le nostre attività sul territorio. Iniziate a frequentare la nostra sede ed a collaborare con noi, e capirete quanto grande sia questo nostro lavoro”, dicono gli organizzatori.