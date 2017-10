A Villa Della Porta Bozzolo torna il Gran Galà dell’Aia

Villa della Porta Bozzolo

A Villa Della Porta Bozzolo, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), torna il Gran galà dell’aia il weekend dedicato agli animali da cortile e da bassa corte.



Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017, dalle 10 alle 18 si potranno scoprire e osservare da vicino varie razze di conigli, che sempre più di frequente i bambini che vivono in città imparano a conoscere soltanto attraverso i libri. Durante le giornate esperti allevatori saranno a disposizione dei visitatori per spiegare e accompagnare gli ospiti alla scoperta degli esemplari in mostra.

Molti i laboratori previsti, oltre alle conferenze di approfondimento, che permetteranno ad adulti e bambini di conoscere da vicino queste straordinarie specie. Esperti dell’Associazione A.CO.T. Animali co-terapeuti di Alessandria illustreranno i benefici della pet therapy con i conigli e i più piccoli potranno in questa occasione avvicinarsi agli animali.

Per questa occasione gli spazi della villa ospiteranno i giochi nell’aia, per tutti coloro che vorranno sfidarsi utilizzando materiali semplici e tanta fantasia: una speciale edizione della corsa con i sacchi, il tiro al bersaglio con i barattoli della nonna e prove di abilità.

Si potrà ammirare inoltre la mostra fotografica FarmVille, ritratti di animali (quasi) perduti della fotografa Emanuela Colombo che ha lavorato a questo progetto in collaborazione con R.A.R.E., la prima Associazione in Italia che si occupa di tutela, recupero e valorizzazione delle razze-popolazioni autoctone di interesse zootecnico in pericolo di estinzione. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.

NOTA BENE: Il FAI, considerato il recente focolaio del virus aviaria nel bresciano e recependo l’ordinanza dell’ATS Insubria Regione Lombardia, ha deciso di non esporre esemplari avicoli. Saranno invece presenti tante varietà di conigli.

Villa Della Porta Bozzolo

Giorni e orari: sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017, dalle 10 alle 18

Ingresso: Intero: 8,50 €; Bambini (4-14 anni) 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 20 €; Iscritti FAI: Gratuito

Per servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 0332.624136 – 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it