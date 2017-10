Induno Olona - Villa Porro Pirelli

Un momento di festa per dire grazie, a nome di tutta la comunità indunese, a chi si è prodigato per il bene del paese, e per dare il benvenuto nel “mondo dei grandi” ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età.

Si celebra domenica 22 ottobre a Villa Porro Pirelli la Festa dei ringraziamenti, organizzata dall’Amministrazione comunale.

L’appuntamento è per le 21 nella Sala Lombardia della villa, dove si terranno un concerto della Filarmonica indunese, il battesimo civico di diciottenni e l’assegnazione del premio “Induno ringrazia“.

Nel corso della serata saranno anche consegnati i premi al merito sportivo.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.