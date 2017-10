A Villa Recalcati si parla di buona Agricoltura

Foto varie

Affermare che l’agricoltura è una produzione industriale è ormai un dato scontato, difficilmente controvertibile. Il contadino è diventato imprenditore agricolo, la marginalità e la redditività dell’impresa agricola hanno la priorità sui tempi e il rispetto della natura. Eppure il dibattito su quale modello di agricoltura bisognerebbe adottare, è più che mai vivo perché la modernizzazione lo ha ulteriormente polarizzato. Da una parte le magnifiche sorti progressive della scienza e dall’altra il rapporto critico con chi non si arrende all’idea che la produzione di prodotti agricoli possa essere solo su scala industriale.

È una spaccatura più che giustificata perché l’agricoltura produce il cibo che noi mangiamo, particolare che non ci può lasciare indifferenti. Il resto lo fa il rapporto con la scienza e il progresso che incide ulteriormente sull’immagine che noi abbiamo del mondo contadino, che oltre a essere naturale e anche un po’ artificiale, in quanto plasmato dalla mano stessa dell’uomo.

La stessa agricoltura biologica tende all’industrializzazione, cioè a integrare un modello di potenza che in quell’ambito è una contraddizione in termini, in quanto la finanza e il capitalismo per loro natura separano la sostenibilità ambientale dal benessere dei lavoratori agricoli dell’intera filiera, che dovrebbero invece essere tutelati almeno quanto la terra e il cibo che producono. Ha senso mangiare sano se il costo occulto di quel cibo è la salute o la libertà del contadino?

Se il modello di agricoltura massificata è quello prevalente ciò non esclude la nascita di altre esperienze non necessariamente alternative ma diverse nella logica di produzione e di organizzazione della filiera, dal campo alla distribuzione, dal finanziatore al consumatore. Di questi argomenti si parlerà sabato 7 ottobre a Villa Recalcati nell’ambito del Festival Dell’Utopia nel convegno “La buona agricoltura“. A partire dalle ore 10 si terranno 2 tavole rotonde, introdotte da Dino De Simone, assessore all’ambiente del Comune di Varese. Marta Violetta, Sara Manca , Alessandro Bruschera e Mattia Crivelli si confronteranno sul tema “Coltivare valori, gustare saperi, nutrire relazioni” . Alle ore 11 e 15 si parlerà di “Buona agricoltura e nuove forme di distribuzione per una rinnovata consapevolezza” con Massimo Crugnola e Chiara Pasquali.

Alle 12 e 30 buffet a base di prodotti locali e alle 14 e 30 visita all’azienda agricola Ortobio Broggini.