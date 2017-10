A Volandia gli studenti portano in visita i più piccoli

Volandia generico

A Volandia gli studenti dei licei classico e scientifico di Gallarate concludono il percorso di alternanza scuola-lavoro.

Un progetto che ha visto impegnati alunni e alunne, impegnati nella “Impresa formativa simulata”, per costruire percorsi di promozione e alla diffusione della conoscenza di Volandia nella fascia di popolazione giovanile (vedi qui).

L’appuntamento I’ll Fly With You è per sabato 28 ottobre, a Volandia, dalle ore 14.00 alle ore 19.30. I ragazzi presenteranno i singoli progetti di promozione realizzati e poi dalle 16.00 cureranno visite guidate al museo e attività per i più piccoli.

Alle ore 18.00 interverranno: il dirigente dell’Ambito territoriale Claudio Merletti, il presidente di Volandia Marco Reguzzoni, il dirigente scolastico dei Licei di Gallarate Nicoletta Danese, il referente per l’Alternanza scuola lavoro Angelo Maraschiello, il dirigente scolastico dell’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio Nadia Cattaneo, il Referente Impresa Formativa Simulata Francesca Benedetti.

In coda all’evento saranno comunicati gli esiti relativi al percorso di Impresa formativa simulata triennale, realizzata dagli studenti dei Licei di Viale dei Tigli di Gallarate.

L’evento è aperto gratuitamente a tutti gli studenti della scuola secondaria superiore di II grado.