Abbiamo 500 quaderni da regalarvi

Pulizie d’autunno nella sede di VareseNews. E mentre abbiamo liberato un magazzino, tra molti reperti di questi nostri 20 anni di storia, abbiamo trovato anche qualcosa che a qualcuno di voi potrebbe fare molto comodo.

Si tratta di quaderni a quadretti, nuovi e ancora nelle loro scatole. Sono in formato A5 e ad occhio dovrebbero essere almeno 500. A noi non servono, ma buttarli sarebbe un vero peccato.

Proprio per questo se ci fosse qualche realtà, qualche associazione o qualche scuola che li volesse -tutti o in parte- saremo ben felici di regalarglieli. Se siete interessati mandateci una mail a redazione@varesenews.it e diteci per cosa gli utilizzereste.