Abitare a Varese è bello! Apre la Casa in Piazza con le migliori proposte immobiliari

La borsa immobiliare di Varese e provincia apre i battenti. Tante soluzioni e un servizio di consulenza gratuito

Comprare casa è forse (ancora) una scelta per la vita e valutare la soluzione migliore, tra diverse proposte, in una volta sola è davvero un’occasione da non perdere. Per questo la Casa in Piazza, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Varese in collaborazione con le agenzie del territorio, è diventato un appuntamento annuale ormai atteso.

Galleria fotografica La Casa in Piazza 2017 4 di 11

La borsa immobiliare di Varese e provincia ha inaugurato questa mattina e per tutto il fine settimana (dalle 10 alle 19) gli operatori del settore saranno a disposizione per consulenze sulle offerte immobiliari.

Il leitmotiv di questa edizione è la qualità della vita che offre il nostro territorio, un’area geografica che si trova in una posizione strategica, a poca distanza da Milano e dalla Svizzera: qui l’abitare a misura d’uomo s’abbina alla qualità delle nuove residenze, a prezzi che incontrano le esigenze di tutti i consumatori.

«La testimonianza degli operatori presenti negli anni precedenti ci dice che sono molte le persone che, accostandosi alle offerte immobiliari della Casa in Piazza, mostrano interesse verso la possibilità di trasferire la propria residenza nella provincia dei sette laghi e delle vallate prealpine ma anche in località, come quelle dell’Alto Milanese, che stanno riqualificando il proprio patrimonio immobiliare» sottolinea Giuseppe Albertini, presidente di una Camera di Commercio che ha nella sua azienda speciale Promovarese la macchina organizzativa della manifestazione. «La stessa forte crescita degli arrivi turistici, che nel primo semestre di quest’anno sono aumentati del 14% – continua Albertini –, ci dice che il nostro territorio, anche se spesso noi diamo per scontata la sua bellezza, visto con gli occhi di chi arriva da fuori è ancora più incantevole e invidiabile. Abbiamo tanti vantaggi da sfruttare: il paesaggio in primis, ma anche la varietà dell’offerta e i prezzi che, a parità di qualità dell’immobile, sono tendenzialmente inferiori rispetto a Milano. E poi abbiamo il verde dei parchi e l’azzurro dei corsi d’acqua ma pure la possibilità di praticare gli sport all’aperto. E in più l’aeroporto più importante del Nord Italia, Malpensa, che è in costante crescita e ci permette di essere vicini al mondo. Ecco perché abitare a Varese è bello!»

Sempre molto apprezzato servizio di consulenza gratuita, frutto della collaborazione tra le associazioni dei mediatori, il Consiglio Notarile di Milano e, da quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese, che metterà a disposizione i propri iscritti per approfondire gli aspetti fiscali delle operazioni di compravendita e di locazione.

La Casa in Piazza è promossa dalla Camera di Commercio e realizzata dalla sua azienda speciale PromoVarese insieme alle associazioni degli agenti immobiliari (Anama, Fiaip e Fimaa) e dei costruttori (Ance) con la collaborazione del Consiglio Notarile di Milano, degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio e Varese, delle associazioni dei consumatori e dei piccoli proprietari immobiliari e con la presenza di UBI Banca e Deutsche Bank.

La borsa immobiliare sarà visitabile sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 19, nella sede centrale della Camera di Commercio varesina in piazza Monte Grappa, con ingresso gratuito. Tutti gli approfondimenti sul sito dedicato sul sito.