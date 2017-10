Accoltellamento in centro, quattro feriti

Una rissa che ha visto coinvolte una decina di persone e che è degenerata fino ad arrivare all’accoltellamento di quattro uomini. E’ accaduto sabato notte, attorno alle 3.40 a Lugano (la foto è di repertorio).

Lo riferiscono il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia della città di Lugano. La rissa è avvenuta nel Quartier Maghetti, all’esterno di un locale pubblico. Per ragioni che l’inchiesta dovrà stabilire, è scoppiata una lite che ha visto coinvolte appunto una decina di persone. A un certo punto, un uomo, che al momento non è ancora stato identificato, ha estratto un coltello ed ha ferito altri partecipanti alla lite.

Subito dopo l’autore del gesto è fuggito facendo perdere le tracce.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato con l’ambulanza un ferito presso l’ospedale.

Le persone coinvolte presentano ferite da arma da taglio alle braccia e alle gambe, ma la loro vita non è in pericolo. Si tratta di tre cittadini albanesi, due 27enni ed un 23enne residenti in Italia ed un cittadino svizzero 22enne domiciliato nel Mendrisiotto.

Gli inquirenti stanno valutando le responsabilità e l’implicazione di ognuno nella lite. L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Antonio Perugini che con la Polizia cantonale sta procedendo agli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e il motivo scatenante.