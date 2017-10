Ad Arcisate la posta è perennemente in ritardo

Ora basta, ma è possibile che in questo paese non funzioni nulla ?

Ci troviamo in piena campagna elettorale, e politici e partiti, sgomitano per accaparrarsi la soluzione ai problemi dei cittadini, ma poi, tutto torna come prima. Arcisate è un paesino di 10.000 abitanti nel cuore della Valceresio, territorio “violentato” in questi ultimi anni, a causa della costruzione della nuova ferrovia Arcisate-Stabio, e della nuova superstrada, per non parlare delle nuove rotonde, ma mentre si tenta di dare una parvenza da

Ci mancava, in tutto questo disagio, il ritardo perenne della consegna della posta, delle bollette, delle ricevute bancarie etc etc, e noi sempre a correre per uffici, a cercare di capire, a protestare, senza mai giungere al dunque. La bollette ENEL per esempio, ha creato non pochi disagi, c’è chi la riceve dopo alcuni giorni o settimane dopo la scadenza, chi invece, ha dovuto subire la sospensione del servizio per bollette mai ricevute, e in tutto questo, non si arriva a capo del responsabile. Abbiamo provato a chiedere informazioni a chi eroga il servizio, ma naturalmente rimbalzano le responsabilità a chi di fatto consegna la posta, che naturalmente rimanda al mittente la responsabilità, insomma, paga sempre il somaro cittadino. Non ci resta che fare “gruppo” e chiedere consulenza a confconsumatori, che attraverso la responsabile sig.ra Meucci, ci darà una mano a risolvere il problema.

Restiamo in attesa del prossimo disagio, e della prossima protesta, intanto, non ci resta che correre.