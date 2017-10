“Addio Adele, la tua passione è stata contagiosa”

liceo scientifico varese

La sua grande famiglia fatta di cugini, zii, colleghi e studenti si è riunita per darle l’ultimo saluto . Nella chiesta di santo Stefano a Velate, Don Adriano, affiancato dal parroco Don Mauro e dal giovane Don Giuseppe che fu suo alunno , si sono svolti i funerali di Adele Ceccon, docente di inglese del liceo Ferraris scomparsa prematuramente sabato scorso.

Commossi i ricordi degli alunni a cui Adele ha trasmesso l’amore per la cultura e lo studio: « Hai acceso in noi la passione per la conoscenza», « Una perdita incolmabile: amavi ampliare la tua cultura per trasmetterla a noi» hanno ricordato i rappresentanti di diverse classi che hanno appreso sabato mattina della sua scomparsa : « Non volevamo crederci. E ancora oggi, speriamo di vederLa comparire in fondo al corridoio con quel suo zaino enorme. Riusciva a infonderci sicurezza ed era capace di sollevarci con una parola quando eravamo abbattuti da un brutto voto».

Le doti culturali ma anche umane di Adele Ceccon sono state sottolineate anche dalle colleghe di una vita al Ferraris: « Eri eterea e sensibile, intelligente e ironica, con una grande umanità».

« Era capace di farti amare le cose – ha ricordato il dirigente Giuseppe Carcano – una conoscenza ottima dell’inglese ma anche una grande capacità di raccontare in italiano cogliendo l’essenza delle cose. La sua passione è stata contagiosa».