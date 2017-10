Addio Santa Maria: la clinica verrà abbattuta

lavori ospedale circolo varese clinica santa maria

Alla fine verrà abbattuta. La storica clinica Santa Maria all’interno dell’ospedale di Varese non rientra nei piani di sviluppo della sanità cittadina e dovrà essere smantellata: « Per metterla a norma occorrerebbero 4 milioni di euro – spiega il direttore generale dell’Asst Sette Laghi Callisto Bravi – Dato che tutta l’attività attualmente ospitata alla Santa Maria verrà trasferita nel futuro Day Center 2, abbiamo deciso di abbatterla».

La costruzione della nuova palazzina più piani era stata annunciata dal Governatore Roberto Marioni all’inaugurazione del primo Day Center. Allora si individuò nell’area attualmente occupata dalla geriatria, abbandonata da ormai 10 anni, l’area della nuova costruzione. In un primo tempo si era pensato di sfruttare anche l’area della Santa Maria, opzione poi tramontata e che aveva lasciato intendere un futuro diverso per la vecchia clinica. I conti economici, però, hanno indotto a chiarire la fine della sua storia.

A febbraio sarà presentato il progetto esecutivo della nuova costruzione che andrà avanti di pari passo con la nuova palazzina dove verranno ospitati la fisioterapia e il CAL ( ambulatorio a bassa intensità per i dializzati) attualmente nell’ex Maternità: « Anche l’ex Maternità verrà svuotata completamente – chiarisce Bravi – ma essendo sotto tutela della Sovrintendenza dovremo cercare una nuova vocazione. Siamo in trattativa con l’Università per capire se ci sia la volontà di ricavare spazi di formazione. Per ora, però, non ci sono fondi per prendere alcuna decisione».

L’iter burocratico prevede, dopo la presentazione del progetto, l’approvazione di regione Lombardia e poi la gara per l’aggiudicazione dell’opera: « Prevedo che il cantiere possa partire entro fine 2018» dichiara Bravi.

Nel Day Center 2 troverà posto anche il reparto di odontoiatria che lascerà l’ospedale di Velate. Dopo la sua partenza, l’area velatese sarà completamente libera e potrebbe entrare tra i beni da alienare.