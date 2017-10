Ahi Pro Patria, stop per Santana

Brutta notizia in casa Pro Patria. Il capitano e trascinatore dei tigrotti Mario Alberto Santana, autore di 10 gol in 9 turni di campionato, si ferma per un infortunio muscolare.

Questo il comunicato della società:

Aurora Pro Patria 1919 comunica che il giocatore Mario Santana ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale destro. I tempi di recupero verranno verificati e saranno comunicati nei prossimi giorni.

Un duro colpo per mister Ivan Javorcic, che non solo perde il principale terminale offensivo, ma questo infortunio va ad aggiungersi a quelli di Donato Disabato e Giuseppe Le Noci, oltre alla squalifica per un turno per l’altro attaccante Elia Bortoluz.

Problema maggiore in vista della prossima settimana, che vedrà la Pro Patria impegnata domenica 29 ottobre a Lumezzane, mercoledì 1 novembre allo “Speroni” contro il Ciserano di Matteo Serafini e domenica prossima (5 novembre) a Scanzorosciate.

Ancora da verificare quali siano i tempi di recupero per Santana, che aveva sentito dolore nel corso della sfida vinta contro il Caravaggio, ed era stato sostituito prontamente da mister Javorcic. Ora il tecnico croato dovrà vagliare soluzioni alternative per l’attacco, con il solo Nicolò Gucci a disposizione.