“Aiuteremo un artigiano a tornare a lavorare”

Una serata per raccogliere fondi destinati a un artigiano di Visso: lo sceglierà il sindaco della cittadina colpita dal terremoto dell’ottobre 2016.

L’iniziativa è dello Sci Club A.S.S.I., l’associazione sportiva che da oltre trent’anni promuove gli sport invernali.

Venerdì 13 ottobre alle ore 21, al cinema Italia di Somma Lombardo, si terrà uno spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia “Fuori Orario”.

Il prezzo del biglietto, di 15 euro, sarà interamente devoluto in beneficienza, ma a differenza delle molte iniziative che si sono susseguite su tutto il territorio nazionale, questa ha l’obiettivo di risollevare le sorti di un lavoratore messo in ginocchio dal sisma.

“Oggi Visso non esiste più”, spiega il presidente dello Sci Club A.S.S.I. Renzo Bertolini, “era un paesino dell’entroterra maceratese e contava poco più di 1700 abitanti. La popolazione è stata trasferita nelle città lungo il litorale adriatico. Dopo aver visto le immagini di quel che resta del paese, abbiamo deciso di metterci in gioco e, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Somma Lombardo, abbiamo organizzato questa serata. La compagnia teatrale che interpreterà lo spettacolo di Patrizia Magnani si è offerta di recitare gratuitamente“.

“Abbiamo scelto di destinare la somma che raccoglieremo ad una persona in particolare anche per poter seguire da vicino i risultati dell’impegno dei nostri concittadini. Siamo molto contenti che il denaro venga consegnato ad un artigiano privato di tutto, perché speriamo in questo modo di restituirgli la fiducia e di trasmettergli il calore del nostro Paese”.

Stasera… Che cena! di Patrizia Magnani

Ingresso: €15

Inizio ore 21

Cinema Italia, via Maspero 12, Somma Lombardo