Al Campo dei Fiori tornano le fiamme

(foto delle 7.30 di venerdì 27 ottobre)

La notizia della completata bonifica al campo dei fiori è durata, purtroppo, meno di 24 ore.

Fin dalle prime ore della mattina di venerdì 27 ottobre, infatti, è stata segnalata da più parti la ripresa del fuoco più o meno nella zona dell’incendio di mercoledì. Testimoni hanno segnalato che alle 6 di mattina c’era già un grande odore di fumo in zona. Stando alle prime impressioni, i focolai sembrano due, in una posizione un po’ più bassa rispetto a quelli di mercoledì 25. Notizie che dovranno essere confermate dai vigili del fuoco, che alle 7.30 i vigili erano già partiti per spegnere il nuovo focolaio.

La notizia confermata anche dal comune di Luvinate, che nella pagina Facebook, alle 8 segnala “Incendio Campo dei Fiori, purtroppo nella notte ripartiti due focolai, sul posto già la nostra Protezione Civile. In corso di esame la situazione”

SEMBRAVA TUTTO FINITO

Sembrava siglata la parola fine, per il grande incendio che si è sviluppato mercoledì 25 ottobre, attorno alle 11 del mattino impegnando elicotteri antincendio e un Canadair.

Per tutta la giornata di ieri sono stati fatti sopralluoghi nelle diverse aree colpite dall’incendio per completare le operazioni di bonifica: sul posto i Vigili del fuoco e le squadre di Protezione Civile intercomunale di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate, con il supporto dei volontari della Protezione Civile Intercomunale e ai volontari COAV Valli Del Verbano.