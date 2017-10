Al Castellani inizia la stagione dei cineforum

Con l’inizio della nuova stagione cinematografica, prendono il via due tradizionali rassegne del Cinema Castellani di Azzate: il cineforum “I Magnifici 7″ e la “Stagione Classica”.

Il film del cineforum saranno presentati come sempre dal critico Alessandro Leone; l’appuntamento è per tutti i giovedì a partire dal 5 ottobre alle ore 21.00 (on la sola eccezione del 26 ottobre).

Questo il programma:

5 ottobre “IO DANZERO'”, di Stéphanie Di Giusto. È a storia di Loïe Fuller, grande protagonista della meravigliosa Parigi dei primi del Novecento. Coperta da metri di seta, circondata di luci elettriche e colori, Loïe reinventava il suo corpo a ogni esibizione, sorprendendo il pubblico con la sua ipnotica e celebre “serpentine dance” .

12 ottobre “EASY – UN VIAGGIO FACILE FACILE” , di Andrea Magnani. Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione: vive con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Giornate lente, immobili, spese ingozzandosi di psicofarmaci e meditando (più o meno convintamente) il suicidio. Poi, però, qualcosa cambia.

19 ottobre “UN PROFILO PER DUE”, di Stéphane Robelin. L’ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e – perché no? – di permettergli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare.

2 novembre “RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA”, di Kore’eda Hirokazu. Ryota è un loser che sembra uscito dalla penna di Svevo: promessa (non mantenuta) della letteratura, giocatore d’azzardo, investigatore privato per tenersi a galla, ex marito di un’ex moglie che ha esaurito le ingentissime scorte di fiducia, padre maldestro di un bambino che conosce poco.

9 novembre “A CIAMBRA”, di Jonas Carpignano. Ad “A Ciambra” una piccola comunità Rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere più in fretta possibile, a quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i membri della comunità Rom.

16 novembre “THE TEACHER”, di Jan Hrebejk. Chi pensa che al di là della Cortina di ferro ci siano stati soltanto grigiore e austerità non ha ancora visto le gonne colorate e le scarpe charleston di Maria Drazdechova. The Teacher segue da vicino i corti e rumorosi tacchi dell’insegnante che riecheggiano per i corridoi di un liceo di Bratislava.

23 novembre “L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN”, di Joseph Cedar, con Richard Gere, Michael Sheen Steve Bushemi. Se chiedi a Norman Opphennaimer quale sia il suo mestiere, la risposta sarà “se le serve qualcosa io gliela trovo!”. Norman è dunque un mercante di promesse, un trafficante di favori, un sistematico investitore di aspettative a lungo termine; la sua incredibile vita è una ragnatela di relazioni superflue. Ingresso: posto unico 4,50 € – abbonamento all’intera rassegna (solo giovedì 5) 21,00 €.

La stagione classica prevede 5 opere liriche: quest’anno ritornano gli appuntamenti dal “The Metropolitan Opera” di New York e dal “Teatro alla Scala” di Milano, con la tradizionale “prima” del 7 dicembre (Andrea Chénier diretto da Riccardo Chailly) e con il “Don Pasquale” di Donizetti a chiudere la rassegna.

Il programma completo è il seguente:

martedì 10 ottobre, ore 20.00 “NORMA”, di Vincenzo Bellini (Metropolitan)

giovedì 7 dicembre, ore 18.00 “ANDREA CHENIER”, di Umberto Giordano (Scala)

martedì 30 gennaio, ore 20.00 “TOSCA”, di Giacomo PucciniVincenzo Bellini (Metropolitan)

martedì 27 febbraio, ore 20.00 “LA BOHEME”, di Giacomo PucciniVincenzo Bellini (Metropolitan)

giovedì 19 aprile, ore 20.00 “DON PASQUALE”, di Gaetano Donizetti (Scala)

Ingresso: intero 12.00 € – Ridotto 10.00 €