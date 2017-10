Al Cfp arriva il corso di riflessologia plantare

Foto varie

Dici Centro di formazione professionale e ti viene in mente cuoco, falegname, meccanico o parrucchiera. Ma da oggi ci sarà la possibilità di seguire anche un corso di riflessologia plantare, al Cfp di Luino.

Proprio così: lezioni che consentono di “preservare lo stato di benessere della persona ed attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso la stimolazione delle zone e punti riflessi del corpo”, come recita la definizione che ne dà l’accademia A.MI. University, realtà specializzata in discipline bio-naturali a cui è iscritta Alessandra Sartorio, la docente luinese che formerà gli iscritti a questa insolita ma diffusa disciplina.

«È una tecnica antica, che sfrutta un approccio manuale per rilassare e assicurare benessere alla persona. Si tratta di una pratica diffusa e molto richiesta nei centri benessere ed estetici. Per questo il corso è rivolto, oltre che ad operatori del settore estetica e benessere, anche agli operatori olistici e a chiunque voglia apprendere questa tecnica di massaggio».

Il corso avrà la durata di 10 giorni per quattro ore al giorno e prevede la partecipazione ad un massimo di dieci iscritti. Alla fine verrà consegnato un attestato di frequenza.

«Si tratta di un corso base, nel quale verranno introdotti concetti teorici generali sulla riflessologia, che peraltro è già presente come materia di studio al quarto anno del corso di estetista», spiega il direttore del Centro di Formazione professionale Silvano Zauli.

«Riteniamo vi sia interesse per questa disciplina, e una volta terminato questo primo approccio non è escluso che le successive edizioni possano venir rimodulate in ambiti più specifici della materia».

Quello di riflessologia plantare rientra nelle sperimentazioni che il nuovo corso del Cfp ha voluto organizzare. Come si ricorderà, la scorsa stagione venne con successo portato a termine il corso di falegname per i cittadini di Luino e dintorni: alcune lezioni – dopo l’orario scolare – che permisero ai partecipanti, sotto l’attenta visione dell’artigiano del legno e professore Corrado Spataro, di poter apprendere non solo i rudimenti base del mestiere, ma anche le tecniche per realizzare mediante l’uso del tornio, piccoli oggetti.

Il fatto di puntare su corsi per “esterni” al Centro – vanta 350 alunni, iscritti per avviarsi ad una professione una volta usciti dalle medie inferiori – ha come idea di fondo anche quella di far conoscere da vicino le numerose specialità che qui vengono trattate, fra cui anche l’ambito alberghiero: per questo nella struttura è presente una sala dalla capacità di oltre 80 coperti, proprio in faccia alle cucine; oltre a fungere da mensa per gli studenti, ospita di tanto in tanto eventi conviviali che testano – con successo e qualità da vero e proprio ristorante – le doti del personale che da qui può avviarsi ad una carriera dietro i fornelli, al bancone di un bar o nel servizio di sala.

Corso base di riflessologia plantare

con rilascio di attestato di frequenza

Inizio corso 6 novembre

Durata complessiva: 10 lezioni

Informazioni e iscrizioni presso la sede di Luino del Centro di Formazione Professionale 0332.531604 –

E-mail segreteriadidattica.luino@agenziaformativa.va.it