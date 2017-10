Al cinema arriva il docu-film su Elena Ferrante

"L'amica geniale" di Elena Ferrante La storia di un'amicizia è la storia della vita di Lila ed Elena. Amicizia fatta di gioie e dolori, soddisfazioni e delusioni, scritta dalla penna fine e lucida di Elena Ferrante. Un romanzo che attraversa anche l

Solo per mercoledì 4 ottobre avranno luogo due proiezioni-evento nelle sale di The Space Cinema. La prima sarà “Ferrante Fever”, il docu-film incentrato su Elena Ferrante, scrittrice italiana tra le più lette e amate al mondo, di cui non si conosce il volto e il vero nome.

Sceneggiata da Giacomo Durzi e Laura Buffoni, la pellicola è un viaggio che, ripercorrendo l’opera dell’autrice (e in particolare il celebre ciclo de “L’amica geniale”), parte dall’America e giunge fino ai vicoli di Napoli, attraverso i luoghi dei suoi romanzi e lo sguardo di grandi personaggi e testimoni d’eccezione, tra cui Roberto Saviano, Elizabeth Strout, Jonathan Franzen, Roberto Faenza e Mario Martone.

Il film-evento sarà proiettato mercoledì 4 ottobre, alle 20.00, nei multisala The Space di Cerro Maggiore (MI), Firenze, Limena, Milano, Napoli, Parma (Parma Campus), Quartucciu, Roma (Moderno e Parco de Medici), Salerno, Silea (TV), Torino, Vimercate (MB).

Lo stesso giorno arriverà in tutti i cinema The Space “The End of the End”, che porterà nelle sale – ma solo per un giorno – l’ultimo concerto dei Black Sabbath, lo storico gruppo heavy metal capitanato da Ozzy Osbourne.

Lo scorso febbraio la band, formatasi a Birmingham nel 1968, è tornata nella città inglese per esibirsi nell’ultimo, monumentale evento live che ha calato il sipario su una carriera lunga quasi mezzo secolo, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Il concerto, sold out, ha segnato il culmine del “The End Tour”, che ha visto la partecipazione di oltre un milione e mezzo di fan.

Il film offre ai fan della band e al pubblico l’occasione di assistere al concerto della storica band ripreso in alta definizione e all’esecuzione di classici come Paranoid, Iron Man e War Pigs.