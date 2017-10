Al cinema dal 12 ottobre

120 battiti al minuto

L’uomo di neve, tratto dal romanzo di Jo Nesbo, uscirà al cinema il 12 ottobre. A Oslo, al cadere dei primi fiocchi di neve, alcune donne scompaiono nel nulla e misteriosi pupazzi di neve si materializzano agli angoli delle strade. Michael Fassbender interpreta il detective chiamato ad investigare sulle sparizioni, che scopre un legame con dei fatti avvenuti vent’anni prima e deve fermare il colpevole prima che colpisca di nuovo.

Al cinema anche 120 Battiti al minuto (foto sopra). Nella Parigi dei primi anni Novanta, il giovane Nathan decide di unirsi agli attivisti di Act Up, associazione pronta tutto pur di rompere il silenzio generale sull’epidemia di AIDS che sta mietendo innumerevoli vittime. Anche grazie a spettacolari azioni di protesta, Act Up guadagna sempre più visibilità, mentre Nathan inizia una relazione con Sean, uno dei militanti più radicali del movimento. Il regista è Robin Campillo.

40 sono i nuovi 20 è una commedia romantica con Reese Whiterspoon.

Reduce da un divorzio, una affascinante quarantenne decide di ospitare in casa propria tre giovani produttori cinematografici; la convivenza rivelerà risvolti inaspettati, soprattutto quando l’ex marito si farà vivo con l’intenzione di recuperare il rapporto…

Il prossimo 12 ottobre uscirà nelle nostre sale anche Dove non ho mai abitato. Unica figlia di un noto architetto torinese, dopo anni vissuti a Parigi con marito e figlia una donna fa ritorno nella città natale, per assistere il padre malato e lavorare a un progetto di riqualificazione architettonica. A Torino la protagonista incontrerà un architetto che le farà perdere la testa e mettere in discussione tutte le sue certezze.