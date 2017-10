Al cinema tornano i Manetti Bros

cinema film pellicole locandine

Ammore e malavita,uscirà al cinema giovedì 5 ottobre per la regia dei Manetti Bros. Ciro (Giampaolo Morelli) è un sicario del sottobosco criminale napoletano, fidato guardaspalle del boss Don Vincenzo (Carlo Buccirosso) detto “o’ re do pesce”, e della moglie, donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi) è un’infermiera per bene, finita suo malgrado in una situazione molto pericolosa: è diventata infatti una scomoda testimone, classificata dal boss come una persona da eliminare.

Ciro, incaricato di occuparsi della «questione», rimarrà però subito incantato da quella ragazza pulita e onesta, in cui ritroverà il suo primo amore. Per sfuggire alla vendetta di Don Vincenzo, Ciro e Fatima dovranno scappare lontano, inseguiti dalle pallottole nei vicoli di Napoli…

Manca poco all’uscita dell’attesissimo Blade Runner 2049, al cinema dal 5 ottobre. Trent’anni dopo la sua ultima missione, Rick Deckard (Harrison Ford) vive solitario in una Los Angeles che appare calma solo a prima vista: i Blade Runner sono infatti ancora in piena attività. Il più promettente delle nuove reclute, l’agente K (Ryan Gosling) si trova a fronteggiare un nemico che minaccia le basi stesse della società del suo tempo. K decide allora di rintracciare Deckard, per chiedergli aiuto in questa nuova e rischiosissima avventura.

120 battiti al minuto è una pellicola francese che racconta la storia dell’attivista Nathan (Arnaud Valois), militante dell’ associazione Act Up-Paris, costituita allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla preoccupante diffusione dell’AIDS in Francia. Grazie ad azioni di protesta sempre più spettacolari e ardite, Act Up riscuote grande attenzione da parte dei mass media e il giovane Nathan trova l’amore nel legame con un altro attivista, Sean (Nahuel Pérez Biscayart).