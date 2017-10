Al maglio di Ghirla arriva “Cerealia”

Foto varie

Il Festival Cerealia è alla sua seconda edizione in Lombardia e quest’anno sarà presente anche sul nostro territorio con un importante evento che si terrà sabato 28 al mattino dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nella sala convegni dello storico Maglio di Ghirla, a Valganna.

«Avremo modo di parlare dello sviluppo rurale del nostro territorio, quale inconteo sinergico tra innovazione e tradizione – dicono gli organizzatori. L’iniziativa si pone come stimolo per promuovere l’attività già in atto, sostenerne lo sforzo, incentivare lo sviluppo, diffondere la conoscenza della nostra realtà.

E’ pertanto importante la presenza di ciascuno e soprattutto di chi opera nel settore agricolo, degli amministratori, dei cittadini sensibili allo sviluppo sociale del territorio in cui vivono».

IL PROGRAMMA SABATO 28 OTTOBRE

Tavola rotonda al Maglio di Ghirla: “La montagna e i suoi prodotti”

ore 10.00 introduzione e saluti

Seguono interventi di:

Mario Vigo, “Combi mais 4.0, coltivare pensando”

Pierangelo Frigerio, “I cereali sulla tavola di Carlo V”

Piermarcello Castelli, “Il riso, fiore all’occhiello della produzione italiana”

Giorgio Donegani, “Consumatori consapevoli”

Esperienze del territorio.

Al termine, visita al Mulino Rigamonti con degustazione