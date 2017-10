Al Museo del Tessile in scena “La Carmen”

Carmen

La Società Culturale A. Ponchielli presenta uno straordinario incontro musicale per domenica 22 ottobre, alle 16 al Museo del Tessile di Busto Arsizio e parte del programma della stagione.

In scena la Compagnia di Canto Vittorio in un’eccezionale riduzione e rappresentazione, con lettura cameristica, dell’0pera Carmen di Georges Bizet. Carmen opera di seduzione, tradimento, violenza e amore è interpretata da un cast internazionale di altissimo spessore artistico che garantisce ai presenti un pomeriggio di grande spettacolo grazie anche alla partecipazione di una coppia di ballerini di tango, bravissima e qualificata, che sostiene con grande vigore ed emotività le più famose arie della Carmen inserite in un contesto scenografico di luci ed immagini. Ingresso: 5 euro con rinfresco

Domenica 22 ottobre 2017-ore 16.00

Museo del Tessile-Busto A.

Al termine del concerto la Società offrirà a tutti i presenti un rinfresco.

Ingresso con rinfresco: 5 euro

PROGRAMMA SOCIETARIO STAGIONE 2017/2018

I prossimi spettacoli

domenica 26.11.17 ore 16:00 Museo del Tessile di Busto Arsizio –

Cinema, che passione !

Art Gallery Trio

Raffaele Bertolini, clarinetto – Pino Lopriato, oboe – Angela Ignacchiti, pf

Concerto dedicato alle grandi colonne sonore del cinema italiano ed internazionale in originali arrangiamenti per clarinetto, oboe e pianoforte.Un pomeriggio ricco di note conosciute ottimamente rappresentate ed eseguite.

Ingresso: 5 euro con rinfresco

domenica 10.12.16 ore 16:00 Museo del Tessile di Busto Arsizio

Le donne di Puccini

Silvia Di Falco ( soprano ) con Luca A. M. Colombo ( pianoforte )

Concerto dedicato ai grandi personaggi femminili pucciniani: amori, abbandoni,

struggimenti e forti emozioni. Le grandi passioni delle eroine di Puccini rivissute nelle sue più celebri arie per soprano, dalla Bohème alla Madama Butterfly, da Gianni Schicchi a Manon Lescaut interpretate da Silvia Di Falco, soprano siciliano emergente sulla scena italiana, e accompagnata al pianoforte dal Maestro Luca A. M. Colombo che alternerà i brani cantati con alcuni intermezzi pianistici.

Ingresso: 5 euro con rinfresco

domenica 14.01.18 ore 16:00 Museo del Tessile di Busto Arsizio

Tango: “El día que me quieras”

Compagnia di Canto Vittorio Tosto. Tenore e regista: Antonio Signorello

Un abbraccio al ritmo di Tango argentino. Una coppia di “tangheri” , affascinante ed

internazionale, accompagnata dalla musica del pianoforte e dal canto delle loro

tipiche canzoni, interpreta e rappresenta coreograficamente questo genere di ballo,

qualificato e distinto nel mondo anche come forma poetica e modo di espressione di

linguaggio corporale Nessuno sa chi abbia dato il nome a questo ballo,ma Tango vuol dire “Io tocco”.

Ingresso: 5 euro con rinfresco

domenica 25.02.18 ore 16:00 Museo del Tessile di Busto Arsizio

Eroine del Melodramma

AntiYukiko Kinjo, soprano – Sugiko Chinen, pianoforte

Anticipazione della commemorazione e festeggiamento “ della festa della donna” con

un concerto dedicato ai grandi personaggi femminili eroici del melodramma italiano, da Lucia a Violetta, da Gilda a Marguerite, da Norma a Leonora che prenderanno vita attraverso la voce della soprano Yukiko Kinjo, solista dell’Opera di Stato di Praga attiva sulla scena internazionale, al pianoforte.Sugiko Chinen

Ingresso: 5 euro con rinfresco

domenica 11.03.18 ore 16:00 Museo del Tessile di Busto Arsizio

Tosca

Direzione Artistica a cura di Notturno. Sugiko Chinen, pianoforte, Daniele Crasti,

narratore, Riduzione e rappresentazione, con lettura cameristica dell’opera di Puccini, La tragica vicenda dell’amore fra il pittore rivoluzionario Cavaradossi el’attrice Tosca in cui si inserisce la terribile e diabolica figura di Scarpia, rivisitata dagli artisti dell’Ensemble Notturno con la narrazione affidata ad un interprete,attore di grande prestigio.

Ingresso: 5 euro con rinfresco

domenica 25.03.18 ore 16:00 Museo del Tessile di Busto Arsizio

Potpourrì di Operette

Compagnia di Canto Vittorio Tosto presenta le più conosciute ed amate arie tratte dal questo genere musicale caratterizzato dalla vivacità musicale e non nella sua sfarzosa cornice scenica o nel gusto della parodia verranno interprertate e recitate da un meraviglioso cast artistico allo scopo certo di far gioire e allietare il pubblico presente nella immediata godibilità della sue note.

Ingresso: 5 euro con rinfresco

Domenica 15.04.18 ore 16:00 Museo del Tessile di Busto Arsizio

Da Beethoven ai Beatles

Marco Ravasio ( violoncello ) con Claudio Demicheli ( pianoforte )

Una simpatica ed entusiasmante antologia di brani famosi dall’Adagio di Beethoven

fino a Penny Lane dei Beatles, passando per Schubert, Schumann, Mendelssohn, Saint-Saens, Fauré, Ravel, Debussy, Joplin, Gershwin.

Ingresso: 5 euro con rinfresco

domenica 06.05.18 ore 16:00 Museo del Tessile di Busto Arsizio

Le quattro stagioni di Piazzolla e Nakada

Duo pianistico Sugiko Chinen e Luca A. C. Colombo

Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi sono certamente alcune fra le più celebri

musiche di tutti i tempi. Ma Vivaldi non è stato l’unico a confrontarsi con questo tema e ci sono stati altri musicisti che hanno composto una loro originale versione delle Quattro Stagioni. Due di questi sono i protagonisti del concerto del Duo Sugiko Chinen e Luca A. M. Colombo: il giapponese Yoshinao Nakada con le sue Le quattro stagioni del Giappone ed Astor Piazzolla con le sue celebri Cuatro Estaciones Porteñas. Ingresso: 5 euro con rinfresco