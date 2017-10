Al Museo del tessile torna il Capodanno Celtico

Foto varie

A Busto Arsizio da qualche anno c’è qualcuno che ha deciso di festeggiare il capodanno mercoledì 31 ottobre. Non una data a caso in quanto si tratta della quinta edizione del “capodanno celtico-Samonios” organizzato dall’Accademia di danze Irlandesi Gens d’Ys!, che si svolgerà proprio nella città in provincia di Varese.

Secondo la consuetudine celtica infatti, in quest’occasione si celebra l’ultimo giorno del calendario celtico, un importante passaggio del ciclo delle stagioni e l’inizio del nuovo anno.

La festa avrà inizio sin dal pomeriggio con le danze irlandesi (gli insegnanti Gens d’Ys professionisti gestiranno due stage gratuiti di livello base) con alle 17.30 lo spazio dedicato ai bambini e alle 18.30 agli adulti.

Dalle 21.00 in poi la serata assumerà il suo carattere più coinvolgente con il concerto di Adriano Sangineto che presenterà il suo nuovo lavoro “Synatys”, alle 21.30 il gruppo “Scottish Trio” cercherà di far ballare il pubblico con i loro ritmi veloci fino alla mezzanotte, quando, tutti i presenti saranno chiamati ad unirsi al rituale del “Grande fuoco” (una sorta di falò tradizionale per scacciare i ricordi del passato e accogliere i sogni del futuro), il tutto sarà accompagnato dalle note dell’arpa di Adriano Sangineto.

L’intensità della serata sarà invece garantita dai “Racconti paurosi” interpretati da Daniela Lotti della compagnia teatrale itinerante “Dramatrà” che proverà a terrorizzare i bambini ma anche i più grandi.

A tutti sarà offerta la zuppa di zucca e non mancheranno i classici “food truck” con diverse specialità pronti a soddisfare a qualsiasi ora l’appetito dei presenti.