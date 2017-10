Al Santuccio la musica di Fauré con i “Sine nomine”

Foto varie

Venerdì 20 ottobre alle 21 a Varese, presso il Teatro Santuccio, il coro da camera Sine Nomine – Città di Varese, diretto da Giuseppe Reggiori, con Chiara Nicora al pianoforte, propone un concerto a favore dell’associazione “Varese con Te”, che da anni offre sul nostro territorio assistenza gratuita a domicilio ai malati di tumore in fase avanzata. L’ingresso è gratuito e l’obiettivo è sostenere l’Associazione contribuendo ad ampliare la conoscenza della sua attività.

Il programma del concerto offre l’occasione non frequente di ascoltare l’affascinante repertorio di Gabriel Fauré per coro e pianoforte (tra cui la celebre Pavane op.50) alternato a brani del Rinascimento francese e fiammingo, uno degli ambiti della tradizione musicale da cui Fauré ha tratto ispirazione nel comporre musica corale: madrigali, vivaci chansons e danze, nei quali alcuni coristi dell’ensemble varesino si cimenteranno come musici, suonando arpa, flauto e percussioni.