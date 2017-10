Al via la stagione musicale a Villa Oliva

Villa Oliva Cassano Magnago

Prenderà il via il prossimo 28 ottobre, sabato, il programma della 12a edizione della Stagione Musicale di Cassano Magnago.

La Villa Oliva rimane il luogo migliore per dare il benvenuto a coloro che per la prima volta vivono uno spettacolo musicale in Città ed un affettuoso benritrovato ai tanti che dall’inizio la seguono e non si sono fatti scappare nessun appuntamento.

Come ormai da tradizione, il programma delle serate traduce ambiziosi obiettivi: un’altissima qualità della musica proposta, cercare di far emozionare un pubblico qualificato di intenditori ma non solo e che sia vero richiamo per i giovani.

Ecco pertanto un cartellone che è in grado di far sposare la tradizione musicale con il genio e l’innovazione degli artisti e nello stesso tempo attento conservatore della cultura musicale italiana, caratteristica che contraddistingue da secoli la nostra nazione dal resto del mondo.

PRIMO APPUNTAMENTO Sabato 28 Ottobre 2017 – ore 21.00 GIUSEPPE LO CICERO, PIANOFORTE

E. Granados Los Majos enamorados (I giovani innamorati)

SECONDO APPUNTAMENTO

Domenica 5 Novembre 2017 – ore 17.00 STEFANO MAFFIZZONI, FLAUTO – LEONORA ARMELLINI, PIANOFORTE

C. Saint-Saens Romanza op. 37 C. Franck Sonata

TERZO APPUNTAMENTO Domenica 19 Novembre 2017 – ore 17.00 LAPO VANNUCCI, CHITARRA – LUCA TORRIGIANI, PIANOFORTE

“Ricordi di temi Italiani e Spagnoli per 88 tasti e 6 corde”.

QUARTO APPUNTAMENTO

Sabato 3 Febbraio 2018 – ore 21.00 FRANCESCA LOMBARDI MAZZULLI, SOPRANO – FRANCESCO MIOTTI, PIANOFORTE

QUINTO APPUNTAMENTO

Sabato 24 Febbraio 2018 – ore 21.00 FRANCESCO PASQUALOTTO, PIANOFORTE

SESTO APPUNTAMENTO

Sabato 17 Marzo 2018 – ore 21.00 QUARTETTO SE.GO.VI.O. – “DanzON”

Salvatore Seminara, chitarra – Stefano Gori, flauto Paolo Vignani, fisarmonica – Gabriele Oglina, clarinetto