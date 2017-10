Al via la terza edizione della Festa dei popoli “Sesto delle Genti”,

foto di Mariolino Castiglioni

Domenica 15 ottobre si svolgerà a Sesto Calende la terza edizione della Festa dei popoli “Sesto delle Genti”, organizzata dal Comitato per la pace e la convivenza con la collaborazione di comunità straniere e associazioni locali e con il patrocinio della Provincia di Varese.

La festa si svolgerà dalle 12 alle 18 alla Marna Circolo Sestese, in piazza Cesare da Sesto, con il seguente programma: apertura alle ore 12 con preghiere comunitarie e riflessioni sul tema della “fraternità”; a seguire pranzo condiviso (ognuno porta qualcosa) con assaggi delle cucine del mondo e polentata con bruscitt e gorgonzola; dalle 14 alle 16 animazione per bambini e ragazzi e “Biblioteca vivente” (incontri ravvicinati con persone di varie provenienze, esperienze e culture, migranti, operatori sociali, volontari di associazioni…); premiazione del concorso fotografico sul tema della diversità; dopo le ore 16 il musical “Siamo tutti sulla stessa barca: i migranti si raccontano con gioia tra canti balli e lacrime” della troupe Ballafon.

Durante l’iniziativa sarà possibile – per i cittadini di Sesto – firmare la proposta di legge di iniziativa popolare della campagna “ Ero Straniero: l’umanità che fa bene. Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari” per investire positivamente su accoglienza, lavoro e inclusione. Come ogni anno la festa è all’insegna della condivisione e dello scambio, per imparare a convivere sempre meglio nel nostro territorio. Siete tutti e tutte invitati a partecipare.

www.sestoperlapace.wordpress.com