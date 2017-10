Al via le lezioni dei corsi di alta formazione ITS InCom

Tutti in classe. Venerdì 27 ottobre ha preso avvio la quarta edizione del corso di alta formazione IFTS Tecniche per il networking: il mondo delle reti e il wireless dell’’Istituto InCom.

I diplomati per un anno frequenteranno il percorso di specializzazione in ambito sistemistico e reti realizzato in collaborazione con associazioni imprenditoriali e aziende del territorio e che negli scorsi anni ha garantito un’occupazione di oltre il 90% ai partecipanti.

La sede della formazione sino a marzo sarà un’aula dell’università LIUC di Castellanza, a seguire gli allievi svolgeranno un tirocinio di 3 mesi finalizzato all’inserimento lavorativo.

E da oggi, lunedì 30 ottobre, iniziano le lezioni anche per i tre corsi ITS. Due percorsi a Busto Arsizio, Digital Marketing e Metodiche per lo sviluppo Cloud mentre quello di Digital Communication si terrà nella sede Enaip di Varese. Anche per loro ci sarà un primo periodo di aula e laboratorio per poi passare,in primavera in azienda come stage per poi riprendere le lezioni in ottobre.