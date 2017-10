Alberto Biggiogero in aula per l’omicidio del padre

alberto biggiogero

E’ arrivato con gli agenti della Polizia Penitenziaria, Alberto Biggiogero, il 42enne accusato di aver assassinato a coltellate il padre, Ferruccio Biggiogero, nella loro abitazione di via Turati, a Varese. Capelli rasati a sera, sbarbato, Biggiogero ha presenziato in aula all’apertura dell’udienza davanti al gup del processo con il rito abbreviato. E’ stato tutto molto veloce: il giudice ha assegnato al consulente Mario Girola, la perizia psichiatrica per stabilire se la sera dell’omicidio Biggiogero fosse in preda a una diminuita capacità di intendere e di volere. Punterà alla seminfermità.

Biggiogero è apparso dimagrito ma tranquillo. Pochi giorni fa la trasmissione tv “Un giorno in pretura” ha mostrato la sua testimonianza e le contraddizioni emerse durante il processo per la morte di Giuseppe Uva dove è stato, ed è, il testimone chiave, ma in cui sono emersi anche tutti i suoi problemi di tossicodipendenza di personalità.

VARESE PROCESSO PER LA MORTE DI GIUSEPPE UVA .NELLA FOTO FERRUCCIO BIGGIOGERO PADRE DI ALBERTO TESTIMONE CASO UVA

(La vittima, Ferruccio Biggiogero)

La procura di Varese ha chiesto, lo scorso 10 luglio, il giudizio immediato dopo aver chiuso le indagini sul fatto avvenuto in viale dei Mille, nella casa di famiglia, lo scorso 17 febbraio: Alberto prese un coltello da cucina e colpì tre volte il 78enne Ferruccio Biggiogero lasciandolo in terra esangue.