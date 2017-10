Alla scoperta del fascismo di pietra

Varese, Palazzo Estense e i suoi giardini - foto di Alessia Sauro

Sabato 21 ottobre 2017, alle ore 14,30 con partenza dal Palazzo di Città, in via Sacco a Varese, gli studenti della classe terza, sez. A del Liceo classico «E. Cairoli», condurranno una passeggiata per il centro cittadino, raccontando e illustrando le trasformazioni, che interessarono Varese dopo la sua elevazione a capoluogo di Provincia.