Alle elementari arriva la tettoia per chi aspetta la campanella

Una tettoia per chi aspetta ad entrare a scuola

Quante volte è toccato aspettare l’inizio delle lezioni al freddo, magari sotto l’acqua, prima che i cancelli della scuola aprissero?

Per questo l’amministrazione comunale di Cuveglio ha pensato di investire per rendere più confortevole un momento particolare: quello che precede l’ingresso a scuola, alle elementari, dei piccoli concittadini, così da alleviare a loro e ai loro accompagnatori l’attesa per il suono della campanella.

In questi giorni sono in corso i lavori per realizzare una tettoia che riprende lo stile esterno della vicina scuola materna, e che nella parte interna – pareti e soffitto – risulterà in legno.

Si tratta di un’area di attesa nei pressi del cancello della scuola di alcuni metri quadrati che permette ai primi studenti in anticipo di proteggersi dalla pioggia, e dalla neve (nella foto sotto, il prospetto di come apparirà l’opera una volta realizzata).

Passando di fronte alle elementari Alighieri si notano anche altri lavori, con tanto di ruspa all’opera: si tratta della realizzazione di una sorta di scala esterna, a “gradoni”, che si sviluppa nel prato in leggera pendenza e consente ai bimbi di raggiungere la parte inferiore dell’edificio; da qui, uscendo dal cancello e superando un piccolo giardino pubblico, è possibile raggiungere anche le scuole medie.

La spesa si aggira attorno ai 40 mila euro per entrambe gli interventi, che saranno terminati prima dell’arrivo dell’inverno.