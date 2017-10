Allenare l’ansia, sul campo e nella vita

Foto varie di pallacanestro

Il trust di tifosi “Il basket siamo noi” è nato per sostenere dall’interno la Pallacanestro Varese (detiene il 5% delle quote del club) ma propone – ad associati e non – una serie di attività legate allo sport e al basket.

Tra queste rientra senza dubbio l’incontro organizzato per il prossimo venerdì 13 ottobre: il Salone Estense di via Sacco (al piano terra del palazzo comunale) ospita dalle 20,30 una serata intitolata “Gioca con l’ansia… allenala!” e destinata ad atleti, allenatori e genitori

L’appuntamento sarà condotto da due psicologhe dello sport e psicoterapeute: Valeria Resta è partner di Demichelis Mindroom e docente all’Università dell’Insubria oltre ad aver collaborato con Milan Lab; Michaela Fantoni è il responsabile del Centro Elpis, ha fatto parte della commissione sanitaria della Federcanottaggio per Londra 2012 e collabora con la Federazione di nuoto paralimpico.

L’argomento della serata riguarda, appunto, l’ansia, che da avversario da battere può invece essere “misurata” e quindi trasformata in alleato per un atleta. Grazie ad alcuni strumenti innovativi si potranno osservare su un monitor le reazioni emotive per prenderne consapevolezza; saranno quindi proposti esercizi pratici di preparazione mentale ed esempi di come l’ansia possa essere vissuta in modo positivo.