“Alternativa costruttiva è la partecipazione civica alla manifestazione”

Gaetano Iannini, 2016, Lista Galimberti. Signorile.

Sabato prossimo parteciperò, con il mio Gruppo Alternativa Costruttiva, alla manifestazione promossa da molteplici forze, sia politiche che civiche, in maniera molto trasversale.

Sono convinto che in questo momento si debba essere vicini ai cittadini che stanno vivendo con molto disagio, e a volte sofferenza, alcuni provvedimenti che l’Amministrazione ha voluto intraprendere con troppa fretta e senza attuare un’adeguata informazione, nonostante stia pagando comunicatori proprio per questo. Si sarebbe forse potuto prevedere un periodo di prova al fine di verificare i pro ed i contro di

scelte troppo importanti per la città e molto gravose per i cittadini.

Alludo sicuramente al Piano della Sosta , ma soprattutto all’aumentodelle tariffe dei servizi scolastici, che ancor piu’ del primo gravano sulle finanze delle classe media, oggi tartassata da tutti.

Alternativa Costruttiva vuole farsi carico di portare avanti le istanze delle persone comuni, a prescindere dall’orientamento politico.

Vogliamo essere vera forza civica e , insieme ai cittadini, chiedere piu’ ascolto vero, fattivo, critico. Non si puo’ infatti rimanere sordi al lamento di chi, giornalmente, in tutti i modi possibili, fa sapere che non ce la fa piu’ ad andare avanti con tutti gli aumenti che ci sono stati negli ultimi mesi.

Bisogna avere l’umiltà’ di riconoscere quando si sbaglia, e cercare di

apportare dei correttivi a quei provvedimenti che impattano così pesantemente sulla vita delle persone. Occorre ascoltare le rappresentanze di categoria, le associazioni, i cittadini, le forze dell’ordine per concordare e condividere dei percorsi di miglioramento

dei vari piani approvati.

Troppe volte, in poco tempo, ho assistito ad atteggiamenti di insofferenza nei confronti di chi non é allineato.

Alternativa Costruttiva parteciperà alla manifestazione per chiedere un maggior ascolto ed una maggiore condivisione con i cittadini, visto che i vari provvedimenti e progetti li riguardano da vicino. La democrazia si fonda sul dialogo anche con chi non la pensa come

noi.

Io ci credo e ci spero ancora.

Gaetano Iannini, consigliere comunale Gruppo Misto