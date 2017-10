Amazon e i network globali devono trattare con i territori

Agli italiani piace sempre di più fare acquisti on line. Secondo una recente ricerca di Pwc, il 91% degli italiani intervistati ha dichiarato di effettuare acquisti su Amazon (Fonte Pwc), la piattaforma di commercio online più famosa al mondo.

Se l’e-commerce piace molto agli italiani che fanno shopping, in questo momento è un po’ meno amato dagli autisti dei furgoni che consegnano gli acquisti fatti sulle varie piattaforme, costretti a sopportare condizioni di lavoro spesso insostenibili. Sono aumentate infatti le vertenze sindacali e gli scioperi da parte di questi lavoratori che rivendicano alcuni diritti nei confronti delle società che hanno in appalto e più spesso in subappalto il servizio di consegna. Si tratta di richieste basilari, che si speravano ormai acquisite, come la pausa pranzo, un orario e un salario regolari, l’indennità di trasferta e il riconoscimento degli straordinari, visto che lavorano in media dieci ore al giorno.

Questo è uno dei tanti esempi degli effetti del nuovo «feudalesimo digitale», caratterizzato dal privilegio di pochi regnanti e dal malessere di molti. Una situazione che si manifesta in questa fase soprattutto nei servizi e nella logistica, comparti in cui la soluzione dei problemi è stata delegata totalmente alla tecnologia e a chi ne detiene la conoscenza.

Secondo Luciano Pero, docente del Mip del Politecnico di Milano ed esperto di organizzazione aziendale, la soluzione esiste perché i modelli organizzativi esistenti sono sempre il frutto di una scelta organizzativa. «Non è detto che si debba subire ogni decisione come ineluttabile, soprattutto quando parliamo di scelte che coinvolgono i territori – spiega Pero -. Bisogna costringere i network globali a trattare e a negoziare una competizione basata su qualità e innovazione. L’errore che invece si fa è di credere che la competizione sui costi possa essere ancora vincente. È un modello che già conosciamo, in grado di generare solo precariato, lavoro nero e scarsissima partecipazione dei lavoratori nel processo produttivo. Nuove piattaforme informatiche con vecchi modelli organizzativi è un binomio che non ha prospettiva».

Gli esempi virtuosi in Italia ci sono già, soprattutto nel settore dell’automobile. È un cambio di visione totale anche per il sindacato perché genera relazioni industriali non più conflittuali ma propositive e partecipative. «Per approdare a una organizzazione evoluta e promuovere un lavoro intelligente vanno coinvolti i lavoratori nella progettazione dei luoghi di lavoro e delle nuove fabbriche – continua Pero -. Per farlo c’è bisogno di una collaborazione tra operai, tecnici, ingegneri e manager per favorire il lavoro in team, anche tra lavoratori di specialità diverse, e gruppi di progetto».

È una prospettiva completamente diversa dal passato che porta i lavoratori a esercitare un ruolo attivo nel capitale umano cedendo la propria intelligenza all’azienda in cambio di una maggiore remunerazione sotto forma di premio di risultato. Il caso di scuola è la Fiat di Pomigliano dove il contributo dei lavoratori attraverso il loro suggerimenti al miglioramento del prodotto e del processo produttivo è altissimo e ormai irrinunciabile. «Girando per le fabbriche – conclude Pero – ci si rende conto che i lavoratori ancor prima delle rivendicazioni sindacali chiedono di essere ascoltati. E se non si vuole subire lo strapotere delle piattaforme globali ed evitare il rischio di un feudalesimo digitale, bisogna tenerne conto».