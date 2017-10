Ambra, la hostess che twitta le scene tragicomiche dei passeggeri a Malpensa

Foto varie

Lavorare in un aeroporto significa veder passare davanti agli occhi migliaia di persone ogni giorno e, statisticamente, questo vuol dire che se ne possono vedere veramente di tutti i colori.

Del resto è anche comprensibile, chi ci lavora vive in quell’ambiente tutti i giorni, mentre i viaggiatori non passano altrettanto spesso attraverso le procedure di imbarco.

Sta di fatto che ogni tanto passeggeri un po’ sprovveduti danno luogo a scenette davvero comiche e chiunque abbia un amico che lavora in aeroporto ne avrà sentite parecchie.

Una hostess in particolare, però, si è ritagliata un po’ di notorietà perché è diventata protagonista di TTG, il principale salone del turismo in corso a Rimini, grazie al suo racconto della vita in aeroporto attraverso i social network. (Ambra ha scritto anche un libro)

Soprattutto su Twitter, dove questa ragazza di 29 anni che si chiama Ambra Garavaglia e lavora a Malpensa racconta quotidianamente le scene comiche (o tragiche) che le capitano al check-in.

Eccone un assaggio.

-Signora ha qualche kg in più.

-Porto delle cose di mia figlia. Non contano a parte?

-Ma dov’è sua figlia?

-Parte settimana prossima. Ok. — Ambra Garavaglia (@ambragaravaglia) 10 ottobre 2017

-Mi faccia passare i kg in più.

-Non c’è bisogno, sono giusti.

-Grazie io la benedico, Dio la ama.

-Grazie ma non ho…

-LA BENEDICO! Ok. — Ambra Garavaglia (@ambragaravaglia) 10 ottobre 2017

-Ehm mai batery down, bording pas in telefon. Ehm down don’t ev.

-Sì, gliela ristampo.

-MA ME LO POTEVI DIRE SUBITO CHE SEI ITALIANA! Ok. — Ambra Garavaglia (@ambragaravaglia) 4 ottobre 2017

-Posso imbarcarmi per primo? Ho un bambino.

-Quanti anni ha?

-17. Ok. pic.twitter.com/tHnIGN5SlJ — Ambra Garavaglia (@ambragaravaglia) 25 settembre 2017

-Deve pagare la sacca da golf.

-Perché?

-Perché ha diritto a un bagaglio solo.

-Infatti questo non è un bagaglio. È una sacca da golf. Ok. — Ambra Garavaglia (@ambragaravaglia) 9 settembre 2017

-Scusi dov’è l’uscita?

-Lì, dove c’è scritto uscita.

-Potreste farli un po’ più chiari questi cartelli. Ok. — Ambra Garavaglia (@ambragaravaglia) 9 settembre 2017