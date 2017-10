Ambrosetti e Rea accendono Eventi in Jazz a Gallarate

Foto varie

Dopo il trionfale debutto a Busto Arsizio, con il sold out registrato venerdì 20 ottobre al teatro Fratello Sole per il concerto del Trio Kàla, Eventi in Jazz si sposta a Gallarate per due appuntamenti. Il primo propone un duo di eccezionale caratura, Franco Ambrosetti e Danilo Rea, che si esibirà giovedì 26 ottobre alle ore 21 al Teatro Condominio.

Due giganti del panorama mondiale affiancati in una suprema rivisitazione di classici di ogni epoca e genere. Entrambi hanno scritto alcune delle pagine più significative del jazz delle ultime decadi. La carriera smagliante di Franco Ambrosetti lo ha visto ottenere riconoscimenti ed awards internazionali. Danilo Rea, dotato di una tecnica non comune, è di diritto nel novero dei pianisti più talentuosi oggi in circolazione. Il loro connubio ebbe inizio attraverso collaborazioni al fianco di artisti del calibro di Daniel Humair, in quintetto ed in quartetto, ai quali si univa spesso anche Gino Paoli, piuttosto che in frequenti collaborazioni con la grande Mina, alla quale prestavano la loro straordinaria vena artistica in qualità di session man di “lusso”.

Il repertorio terrà conto del vissuto di entrambi: così assieme a brani dell’American song book e del repertorio jazzistico europeo, suoneranno anche brani in omaggio alla canzone italiana, in una operazione dove tradizione e modernità si uniscono in maniera unica.

Il secondo appuntamento gallaratese è in programma sabato 28 ottobre, sempre al Teatro Condominio con il concerto di Flavio Botro & Jazz Inc., che proporranno un tributo a Miles Davis.

Si ricorda che l’ingresso ai concerti è libero.