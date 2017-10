Anagrafe, orario prolungato e aperture straordinarie in vista del referendum

Foto varie

Anagrafe di via Larga aperta con orario prolungato per permettere ai cittadini di ritirare la tessera elettorale o di richiedere la carta d’identità in vista del referendum di domenica 22 ottobre. Fino a venerdì 20 ottobre la sede centrale di via Larga 12 rimarrà aperta con orario continuato dalle 8.30 sino alle 19, mentre sabato 21 ottobre gli sportelli saranno in funzione dalle 8.30 alle 20 e domenica 22 dalle 7 alle 23.

Tutte le sedi decentrate saranno aperte sabato 21 e domenica 22 per il rilascio di tessere elettorali e per l’emissione delle carte d’identità dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.