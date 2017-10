Anche a Cardano arriva la carta d’identità elettronica

Foto varie

Si avvicina il momento in cui anche a Cardano al Campo potrà essere rilasciata la Carta di Identità in formato elettronico. Il Ministero degli Interni ha infatti individuato il comune del gallaratese tra quelli inseriti nella seconda fase di estensione dell’emissione delle C.I.E. sul territorio nazionale.

Sono perciò iniziate tutte le attività che porteranno entro breve tempo l’ufficio Anagrafe ad essere dotato delle attrezzature e delle competenze specifiche, necessarie per rilasciare anche ai cardanesi un documento identificativo che permette di unire elevate caratteristiche di sicurezza e anticontraffazione con la possibilità di accedere ai nuovi servizi digitali che le Pubbliche Amministrazioni stanno attivando.

Nelle scorse settimane si sono già tenuti momenti di formazione per il personale e martedì prossimo, 10 ottobre, l’Ufficio Anagrafe resterà chiuso per l’installazione delle apparecchiature informatiche da parte dei tecnici della società incaricata dal Ministero.

«Finalmente anche la nostra Città si allinea a pieno titolo con i Comuni dove la Carta di Identità Elettronica viene già rilasciata, mettendo a disposizione dei cittadini un documento conforme ai migliori standard europei di sicurezza – ha commentato il sindaco Angelo Bellora – Ma questo è solo un tratto di un percorso che ci vede già da tempo impegnati nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, per far sì che cittadini, professionisti e imprese possano dialogare con il Comune comodamente e in tutta sicurezza, anche a mezzo della Carta di Identità Elettronica».