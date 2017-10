Anche il noleggio si riscopre soluzione green e smart

.

La green economy si dà appuntamento a Rimini, dove dal 7 novembre torna Ecomondo e Key Energy, la fiera dedicata proprio a tutte le novità in campo ecologia ed economia. Anche il noleggio guarda con attenzione a questo momento, proponendosi come soluzione innovativa per ridurre sprechi e consumi.

Il conto alla rovescia è partito da tempo e alla Fiera di Rimini tutto è già pronto per la partenza di “Ecomondo e Key Energy“, che dal 7 al 10 novembre 2017

renderanno la località adriatica la capitale europea delle tematiche relative alla Green Economy, con la sesta edizione della iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni di impresa, in collaborazione con il Ministero dell’ Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico e con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Green Economy al centro. Efficienza energetica, energie rinnovabili, città sostenibili sono alcuni dei pilastri di questa edizione, che dedicherà attenzione anche alle tematiche della circular economy, ritenuta parimenti centrale in ogni idea di sviluppo economico e sociale che abbia a cuore il destino del pianeta e le sfide del futuro. Molto interessante, in questo senso, è anche l’ approfondimento sulle materie prime, sul loro approvvigionamento e sul loro riciclo nell’ottica di un’ economia sostenibile e circolare, all’ insegna della necessità di individuare uno sviluppo di tecnologie nuove e sostenibili per ridurre la dipendenza dell’ industria manifatturiera europea da Paesi esteri.

Il problema traffico. E nel momento in cui la società di consulenza McKinsey, una delle più prestigiose al mondo, rivela che il traffico di veicoli commerciali in tutto il mondo è in aumento anche a causa dell’ incremento globale delle vendite online (che movimentano più mezzi per le consegne e provocano una crescita anche delle emissioni nocive), diventa ancora più importante trovare soluzioni più smart ed ecosostenibili per ridurre questo impatto.

Soluzioni smart anche con il noleggio. Una possibilità, neppure troppo “lontana”, sembra essere quella delle soluzioni di car sharing o del noleggio professionale, che limita almeno il numero complessivo di veicoli; inoltre, le aziende del settore come GiffiNoleggi.com puntano molto sull’ attenzione a mantenere il proprio parco mezzi sempre aggiornato ed efficiente, con modelli all’ avanguardia dal punto di vista tecnologico e in grado, pertanto, di rispettare tutte le normative in ambito ambientale e non solo.

Il supporto della tecnologia. Allargando il campo del programma di Ecomondo 2017, appare molto interessante l’incontro sul tema Circular & Smart Cities, curato dal Comitato tecnico scientifico della manifestazione e destinato a presentare e discutere i diversi aspetti legati all´applicazione del paradigma dell´economia circolare in ambiente urbano, con un occhio di riguardo agli approdi delle moderne tecnologie, come Internet of Things e Big Data Analytics. Come spiegato dagli organizzatori, in questo dibattito ci saranno gli interventi di esperti e responsabili delle politiche in materia, per presentare esperienze e iniziative recenti in diversi Paesi e cercare di individuare le migliori pratiche da attuare a favore dei cittadini.

Dibattiti internazionali. La fiera prevede poi tre momenti di approfondimento molto particolari, a cavallo tra il penultimo e l’ultimo giorno: si comincia con il “ Protocollo europeo per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione” per proseguire, poi, con altri convegni di respiro internazionale come quello dedicato alla “Ottimizzazione energetica su scala urbana: progetti e opportunità di innovazione” o quello sul “Regolamento REACH e economia circolare: una coesistenza fattibile grazie all’innovazione tecnologica”, realizzato da Enea e dal Ministero dell’Economia.