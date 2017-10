Anche la casualità è un’arte

pittori, quadri, dipinti, sculture

Sabato 7 ottobre presso Substrato di via Robbioni 5, spazio espositivo in centro Varese, si terrà l’inaugurazione della prima mostra personale di Alessandro Bresciani “Stains on the pathway”.

L’ingresso è gratuito ed offre la possibilità di un aperitivo con buffet da consumare immersi nel mondo dell’artista, con il piacevole accompagnamento di qualche vinile. Alessandro è varesino, ex studente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, e proporrà una serie di opere che costituiscono il risultato di una continua sperimentazione creativa. Tele di grandi dimensioni e dalla composizione caotica lasceranno sicuramente impressionati i visitatori.

Lo stile è incentrato sul segno, elemento fondante dei suoi lavori e mezzo grafico istintivo attraverso cui il tema del corpo e quello del paesaggio si legano. Il risultato è la realizzazione di lavori dotati di un forte impatto visivo. L’esposizione sarà visitabile fino al 13 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Substrato, Via Robbioni 5, Varese