Anche la Regione nell’accordo di programma sul Ponte di Vedano

Vedano Olona - ex Cartiera Sottrici Ponte di Vedano

Tutti insieme per uscire dall’impasse del progetto di riqualificazione dell’area Ex Cartiera Sottrici al Ponte di Vedano.

Il gruppo di maggioranza Vedano Viva, esprime soddisfazione per un accordo che potrebbe essere la chiave di volta, ora che anche Regione Lombardia ha aderito.

“Plaudiamo all’adesione della Giunta regionale lombarda all’Accordo di programma promosso dal Comune di Vedano Olona e a cui hanno aderito nei mesi scorsi la Provincia di Varese e il Comune di Lozza nel cui ambito ricade una parte dell’intervento – si legge in una nota diffusa questa mattina – Finalmente viene intrapreso un percorso condiviso con tutti i soggetti istituzionali coinvolti che porterà in tempi brevi, al più tardi entro i primi mesi del 2018, a una soluzione condivisa, attuabile e sostenibile del tanto auspicato intervento di riqualificazione ambientale e infrastrutturale delle Fontanelle”.

Dopo oltre 22 anni sembra dunque vicina la soluzione per rimediare al degrado dell’area dismessa della ex Sottrici che prevede la bonifica ambientale di un’area compromessa dalla presenza di 20.000 mq di amianto, depositi di materie prime e idrocarburi a cavallo tra due corsi d’acqua.: “Una soluzione tanto attesa anche per i positivi risvolti occupazionali (previsti oltre cento addetti oltre all’indotto), per le mitigazioni e compensazioni ambientali (previsto lo sviluppo di un importante tratto ciclopedonale di collegamento) e le opportunità per le associazioni sportive- prosegue la nota di Vedano Viva – Siamo grati quindi alla Regione che ha consentito di porre le basi per intercettare finalmente un investimento per il territorio di svariati milioni di euro a beneficio di tutti i comuni coinvolti”.

Anche il sindaco di Lozza e consigliere provinciale Giuseppe Licata ringrazia la Regione e in particolare il concittadino Roberto Maroni: “Esprimo la mia soddisfazione e dell’Amministrazione Comunale di Lozza per il compimento di questo importante passaggio istituzionale, non scontato, che rende manifesta la preziosa approvazione politica della Regione sulla realizzazione degli insediamenti commerciali tra Vedano e Lozza”.

“Consapevoli delle criticità che dovranno essere affrontate con attenzione, particolarmente riguardo al traffico veicolare ed all’impatto su alcuni negozi di vicinato della zona, siamo tuttavia convinti dei benefici che le strutture porteranno sotto il profilo ambientale, occupazionale e quindi di sviluppo del territorio – conclude Licata – Nei mesi scorsi, insieme al sindaco di Vedano, abbiamo avuto modo di sensibilizzare la Regione e, in particolare, il presidente Maroni, sull’importanza di questi insediamenti per l’area in cui ricadono: sono lieto dell’apertura dimostrata dai vertici politici e tecnici regionali riguardo ad un progetto che è fortemente voluto dal territorio. Altrettanto determinanti sono stati il contributo e la posizione favorevole della Provincia di Varese, anche a dimostrazione dell’interesse sovracomunale del progetto“.