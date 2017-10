Incendio Campo dei Fiori domenica 28 ottobre

Domenica 29 ottobre, le fiamme nel bosco del Campo dei Fiori si sono risvegliate nella notte.

Già all’alba sono in moltissimi ad aver segnalato l’alta colonna di fumo visibile da chilometri e chilometri di distanza. Interessati i boschi nel territorio comunale di Luvinate, Comerio e Barasso.

A Barasso, in località Pian delle Resinose dove il fumo è particolarmente denso, per precauzione sono state evacuate tre persone e circa 50 galline.

Molta la preoccupazione tra gli abitanti di Luvinate. Il sindaco ha tranquillizzato i cittadini con un messaggio su Facebook e ha aperto il Comune per poter rispondere alle telefonate.

Il punto di controllo della Protezione Civile è stato installato nella notte tra sabato e domenica in Comune a Luvinate, per poi spostarsi in zona Sant’Eusebio a Casciago nelle prime ore della mattina di domenica. Le previsioni del tempo danno una nuova ondata di vento in arrivo su tutto il Nord Italia, dal Piemonte fino alla Lombardia occidentale, cosa che potrebbe complicare le operazioni di spegnimento.

La situazione questa mattina:

Un primo canadair è arrivato alle 8.30 di domenica per arginare il fronte del fuoco.

Secondo le prime stime le fiamme hanno distrutto boschi tra i 15 e i 20 ettari. Complessivamente sono state evacuate una quarantina di persone, ancora fuori dalle proprie case per precauzione.

Sui tre fronti dell’incendio -Rasa, Velate e Comerio- sono state impegnate decine di squadre di emergenza, sia da terra che con l’ausilio di elicotteri e Canadair (leggi qui il reportage dalla linea del fuoco). Chiunque avvistasse dei roghi chiami il 112.

Ecco il punto della situazione a fine giornata con il direttore delle operazioni di spegnimento Dario Bevilacqua del squadra Verbano Orientale.

LA CRONACA DELLA GIORNATA DI DOMENICA 29 OTTOBRE

ore 8.30

In azione il primo canadair per spegnare il fuoco sul fronte di Luvinate, Barasso e Comerio. L’incendio ha ripreso vigore nella notte.

LA CRONACA DELLA GIORNATA DI SABATO 28 OTTOBRE

ore 20.00

La procura di Varese ha aperto un fascicolo per incendio boschivo doloso.

ore 19.30

Il campo mobile per il comando delle operazioni di spegnimento è stato chiuso. Le operazioni di spegnimento, salvo criticità che si dovessero verificare in nottata, riprenderanno alle prime luci dell’alba di domenica 29 ottobre. Le squadre si ritroveranno al comune di Luvinate. Sul territorio rimangono dei presidi di sicurezza per monitorare la situazione.

ore 18.00

Le operazioni aeree continuano su tutte le linee del fronte dell’incendio, sfruttando le ultime ore di luce. Quando scenderà la notte, infatti, aerei ed elicotteri dovranno atterrare. Nell’ultimo bollettino dei Vigili del Fuoco si legge questo:

Proseguono le operazioni di spegnimento dei roghi. Per tutta la giornata, oltre le squadre di terra hanno operato un elicottero e un Canadair, poco fa è giunto un secondo Canadair che sta effettuando ulteriori lanci. Nella parte del versante sud del Campo dei Fiori il fronte della fiamme è stato notevolmente ridotto. Rimangono alcune criticità nel rogo attivo sopra la frazione della Rasa di Varese. Gli specialisti vigili del fuoco del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) hanno mappato il fronte delle fiamme e squadre operanti sul territorio, in stretta collaborazione col D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento).

ore 16.20

Dopo il rientro a Genova per il cambio dell’equipaggio sono tornati ad operare due Canadair. Nel frattempo l’assessorato alla Protezione Civile di Regione Lombardia ha diffuso un bollettino nel quale si parla di 20 ettari di bosco bruciati.

ore 15.15

Guarda il video della diretta Facebook dal campo base di Casciago, dove il Dos, ovvero il direttore delle operazioni di spegnimento, fa il punto della situazione dell’incendio del Campo dei Fiori. Le operazioni continueranno per tutto il pomeriggio sia con personale da terra che con l’ausilio di un elicottero e di un Canadair.

ore 14.30

Prosegue incessante l’opera di spegnimento dell’incendio nel parco del Campo dei Fiori. Alcune criticità che si erano registrate nella notte sono sotto controllo. Diversi i mezzi aerei antincendio che hanno iniziato a operare dalle prime luci dell’alba. Allo stato attuale l’attenzione maggiore è concentrata sull’incendio alla Rasa di Varese, dove diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo. Gli altri fronti attivi sono sotto monitorati con la presenza di decine unità impegnate nello spegnimento.

ore 14.00

Un canadair e l’elicottero dopo il rifornimento stanno riprendendo il volo per sganciare il loro carico d’acqua sul versante sud del Campo dei Fiori e alla Rasa, dove ci sono maggiori focolai. Le operazioni sono coordinate dal campo base di Casciago dove è stata allestita l’unità di crisi (foto)

ore 12.20

Come annunciato poco fa, è arrivato anche un elicottero a supporto. In servizio sono tornati anche i Canadair, dopo aver fatto rifornimento.

ore 11.15

Chiesta in via prioritaria l’intervento di un elicottero. I Canadair sono andati a fare rifornimento di carburante.

ore 10.30

Sul fronte di Luvinate si continuano a preparare linee tagliafuoco con i soffiatori per evitare il propagarsi delle fiamme. Le fiamme hanno attecchito anche il località San Francesco. Qualche timore c’è stato in località Il Poggio, ma l’incendio è stato arginato.

ore 9.15

Al momento si segnalano due fronti principali delle fiamme: il primo è sul versante del Parco del Campo dei Fiori con il fuoco che è alle porte di Luvinate in località Poggio verso Barasso e Comerio. Sul posto sono segnalati 50 uomini al lavoro. Il fuoco ha però scollinato ed è alla Rasa -ed è questo il secondo fronte importante- dove si è incuneato nella valle ma è ancora lontano dalle case.

ore 8.45

Nell’area degli incendi sono entrati in azione due Canadair provenienti da Genova (potete seguire la loro rotta cliccando qui e qui). Nel frattempo gli abitanti segnalano aria irrespirabile a Masnago. A Casciago invece viene segnalata una foschia data dal fumo, odore di bruciato forte anche in casa e cenere sulle auto parcheggiate.

ore 8.00

Le operazioni di spegnimento nel parco del Campo dei Fiori sono proseguite tutta la notte. Al momento sul posto stanno operando trenta vigili del fuoco con dieci automezzi. Le criticità maggiori si sono registrate nella parte alta del parco dove si è reso necessario evacuare quindici persone tra cui gli ospiti di un albergo. In via Belvedere alcune residenze sono state lambite dalle fiamme, il massiccio e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le unità abitative subissero danni. A Luvinate nella località “il Poggio”il fuoco si è avvicinato all’abitato, diversi operatori sono pronti sul posto per garantire l’adeguata protezione. La strada che sale verso la cima è stata chiusa al traffico dal bivio che porta a Sacro Monte. Alla Rasa di Varese sono impegnate sette unità, anche in questo caso le fiamme sono in prossimità di alcune case.

Per far fronte all’emergenza è stato richiamato il personale libero dal servizio e i volontari dei distaccamenti provinciali. Alle operazioni stanno collaborando il corpo volontari antincendi boschivi (AIB).

Il Campo dei fiori è stato evacuato. Fiamme anche alla Rasa di Varese. Gli elicotteri riprendono l’opera di spegnimento alle 7.30

COS’E’ SUCCESSO VENERDI’ 27

E’ dalle prime ore del mattino che il fuoco è tornato ad interessare il Campo dei Fiori, dopo una giornata di stop. Fiamme che sono andate avanti per tutta la giornata è che sono arrivate a lambire diverse abitazioni e anche la Pensione Irma, costringendo ad evacuare complessivamente una quarantina di persone.

La situazione è peggiorata ora dopo ora a causa del rinforzo dei venti che hanno alimentato i roghi. Tre i punti considerati più a rischio: la vetta del Campo dei Fiori dove le fiamme hanno lambito una proprietà, il monte Legnone sopra la Rasa e le pendici che sovrastano il comune di Luvinate. Qui si concentrano gli sforzi. La strada è bloccata dal sacro Monte per salire alla cima del Campo dei Fiori. Proprio in quest’ultimo caso la Polizia locale di Varese ha dovuto chiudere la strada che sale verso il Campo dei Fiori: lo sbarramento è alla Prima Cappella.

Dopo il tramonto le operazioni di soccorso con i mezzi aerei sono state sospese. Ma per tutta la notte hanno continuato comunque ad operare le squadre di terra per creare linee tagliafuoco e arginare le fiamme. Tutte le operazioni sono coordinate dal centro di coordinamento mobile allestito davanti alla Chiesa di Sant’Eusebio, a Casciago.

I TRE FRONTI PRINCIPALI

Sono tre le zone che preoccupano maggiormente. Il primo fronte -e quello considerato più serio- è quello ad ovest del monte con il fuoco che sta andando verso Comerio. Un altro è quello che si spinge fino a Velate e poi c’è quello alla Rasa con le fiamme che adesso si spingono verso Brinzio. La situazione della vetta, quella che -per intenderci- ieri ha causato le evacuazioni dei residenti sulla strada che sale al Sacro Monte e al Campo dei Fiori è invece ormai sotto controllo.

IL METEO

In base alle previsioni diffuse da Regione Lombardia, l’intera regione è interessata da un veloce fronte freddo in transito da nord, con scarsi fenomeni precipitativi ma forte gradiente barico, il quale causerà un rapido rinforzo dei venti sulla regione. La dinamica atmosferica sarà favorevole all’ingresso di venti, da moderati a forti, provenienti da ovest su tutta la pianura centro-occidentale; in montagna, ventilazione sostenuta da nord-ovest, soprattutto lungo i crinali tra Alpi e Prealpi orientali (Valtellina e Valcamonica).

Lunedì 30 ottobre si assisterà a un allontanamento del fronte freddo con attenuazione dei venti su tutta la regione e generale calo termico soprattutto in montagna, assenza di precipitazioni.

ATTENZIONE AL VENTO, SCATTA CODICE ARANCIO

Il vento in quota si è alzato dalle prime ore del pomeriggio di venerdì e ha complicato ulteriormente le operazioni di spegnimento. Il vento è poi calato sabato ma nelle prossime ore è previsto un rinforzo che però non dovrebbe raggiungere le velocità di venerdì.



Per questo motivo la Sala Operativa della Protezione Civile ha confermato l’allerta Arancio su una scala colore che va dal verde al rosso, proprio per via della previsione di vento in arrivo.

In conseguenza del protrarsi di condizioni meteo stabili con assenza di precipitazioni significative e aumento della ventilazione anche a

carattere di foehn, degli incendi verificatesi e ancora in atto sulla zona omogenea F4 (è la sigla con cui vengino identificate le Prealpi varesine ndr), si raccomanda di attivare adeguate azioni di sorveglianza e pattugliamento del territorio che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e i Comuni colpiti dagli incendi recenti.

SEMBRAVA TUTTO FINITO

Sembrava siglata la parola fine, per il grande incendio che si è sviluppato mercoledì 25 ottobre, attorno alle 11 del mattino impegnando elicotteri antincendio e un Canadair.

Per tutta la giornata di ieri sono stati fatti sopralluoghi nelle diverse aree colpite dall’incendio per completare le operazioni di bonifica: sul posto i Vigili del fuoco e le squadre di Protezione Civile intercomunale di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate, con il supporto dei volontari della Protezione Civile Intercomunale e ai volontari COAV Valli Del Verbano.