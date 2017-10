Andrea Ravo Mattoni, un murales alto nove metri al Policlinico di Roma

Un murale lungo nove metri. Andrea Ravo Mattoni, il writers varesino che si è fatto conoscere per il suo murales del Caravaggio in viale Belforte, sarà a Roma per realizzarne uno ancora più grande.

L’artista infatti, è stato chiamato dal Policlinico Gemelli di Roma per dipingere una parete esterna dell’Ospedale. Nei prossimi mesi sarà impegnato nel realizzare un murales alto nove metri, tre piani, dove raffigurerà con le bombolette spray le “Sette opere di misericordia” di Caravaggio.

Una grande progetto che si inserisce all’interno di un percorso artistico che lo porterà anche a Venezia, dove esporrà le sue opere anche in una personale e lo vedrà impegnato al Louvre. Il writers varesino infatti, è stato contatto Cyrille Cyrille Gouyette, direttore di educazione e formazione del Museo del Louvre di Parigi per il suo progetto di “Recupero del classicismo nel contemporaneo”. Cyrille Cyrille Gouyette questa estate era stato anche ad Angera per vedere di persona le sue opere.

Il tutto era iniziato proprio a Varese, con la collaborazione dell’associazione WgArt, quando disegnò “La cattura di Cristo” di Caravaggio su una parete di Viale Belforte e poi “Il Fanciullo” ad Angera. I suoi lavori poi, sono stati richiesti in tutta Italia, in totale sono nove al momento, ed ora c’è la possibilità che Ravo voli a Parigi per disegnare nella “belle ville”.

