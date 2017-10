Andrea Uboldi è stato eliminato da X-Factor

x factor

Andrea Uboldi è stato eliminato. Per Mind -questo il suo nome d’arte- la serata di X Factor di giovedì 5 ottobre è stata l’ultima.

Il rapper di Cislago è stato giudicato “bravo, forte, commovente e con una storia da raccontare, ma non ancora formato del tutto”. Sono state queste le parole di Fedez.

La sua esibizione a X-Factor ha commosso tutti i giudici nella prima puntata della 11esima edizione del programma. Dopo il suo rap, in cui racconta la sua storia, i giudici Fedez, Levante, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, sono rimasti senza parole e con le lacrime agli occhi. Non tanto per la storia raccontata, quanto per l’esigenza che il 15enne ha dimostrato nel sentire di dover raccontare il suo vissuto, come un viaggio, come una liberazione.

La sua storia è raccontata qui.