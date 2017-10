Andrea Vitali alla Pro Loco di Galliate Lombardo

Sabato 28 ottobre alle ore 20.30 a Galliate Lombardo (Va), la Pro Loco Galliate Lombardo assieme alla scrittrice Marta Bardi, con il patrocinio gratuito del Comune di Galliate Lombardo, del Comune di Azzate e in collaborazione con la Pro Loco Azzate organizza una serata speciale con lo scrittore Andrea Vitali.

In Villa Calmia, Galliate Lombardo, sarà presentato l’ultimo libro dell’autore lecchese: “Bello, elegante e con la fede al dito“, ma ci sarà anche una speciale dedica a don Angelo Cavalleri e al Maresciallo capo Ivo Arriu, operanti entrami nei comuni della Valbossa. Presenterà gli ospiti e guiderà la serata Eva Musci, titolare della libreria “Un mondo di libri” di Seregno (Mb).

L’occasione è anche particolare per via dell’avvicendarsi di figure importanti nei paesi della Valbossa. Don Angelo Cavalleri lascia la parrocchia di Azzate e Galliate Lombardo e il comandante dei Carabinieri Ivo Arriu si ritira in pensione. La concomitanza delle due uscite di queste figure ha l’apparenza di un tipico racconto di Vitali. Sembra ci sia un avvicendamento curioso, quasi voglia essere uno spunto narrativo. Difatti il ‘comandante dei Carabinieri’ e il ‘parroco’, nella letteratura comune, animano diversi racconti. Sono personaggi che incarnano la giustizia terrena e divina nelle figure del brigadiere e del parroco.

Ore 20.30, ingresso libero

Villa Calmia

Strada della Vigna d’Oro 4

Galliate Lombardo