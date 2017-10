Anpi ribadisce la sua autonomia

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato provinciale nella seduta odierna presso la sede di Viale Belforte,

preso atto delle dimissioni della presidente della sezione di Varese e dell’autosospensione del direttivo di sezione il 21 di giugno;

approva la decisione dell’Ufficio di presidenza assunta in data 11 settembre di dare mandato alla presidente del Comitato provinciale di indire, nei tempi utili, l’Assemblea cittadina della sezione di Varese per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti della sezione stessa e di dare ulteriormente mandato alla presidente del Comitato provinciale di gestire il periodo transitorio;

approva le decisioni assunte dalla presidente Ester Maria De Tomasi nei rapporti con il Comune di Varese in occasione delle celebrazioni dell’Ottobre di sangue varesino;

Si rammarica per l’esclusione dell’oratore di ANPI dalle commemorazioni dell’Ottobre di sangue varesino; ulteriore motivo, oltre allo stravolgimento del programma concordato, per cui ANPI ha deciso con dispiacere di non partecipare il 15 ottobre;

Ribadisce la volontà di ANPI di non subire interferenze e condizionamenti da qualunque parte provengano;

respinge l’accusa di diatribe in corso all’interno di ANPI;

censura gli attacchi personali rivolti attraverso i media da iscritti all’ANPI nei confronti della presidente provinciale e ribadisce al contempo la propria solidarietà alla presidente;

conferma la volontà di ricordare degnamente i tragici avvenimenti dell’ottobre del ’44, con

l’iniziativa, che doveva rientrare nel programma complessivo già concordato con il Sindaco di Varese, del 20 ottobre alle ore 21 presso la sede della Cooperativa di Belforte e partecipando nella mattinata del giorno 17 alle ore 11 presso largo Resistenza, alla deposizione di fiori a ricordo della

memoria dei tragici avvenimenti, con il presidente provinciale dell’ANPI di Milano Roberto Cenati;

auspica per il futuro un miglioramento nei rapporti con il Comune di Varese a partire dal

riconoscimento dell’autonomia di ANPI.