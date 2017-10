“Anpi Varese non partecipertà all’ottobre di sangue varesino”

anpi apertura varese

La comunicazione di Anpi Varese dopo il ridimensionamento del programma dell’Ottobre di sangue varesino:

Il Sindaco di Varese, con atto unilaterale e senza alcuna motivazione ufficiale, ha deciso di stravolgere e ridimensionare il programma dell’Ottobre di sangue varesino, già concordato precedentemente, fino al punto di cancellare il nome dell’oratore rappresentante dell’ANPI.

Un gesto senza precedenti, di arroganza e di prepotenza, che lascia increduli e sconcertati, tanto più quando a compierlo è un rappresentante delle istituzioni.

Un gesto grave e inaudito che offende, prima ancora dell’ANPI, la memoria dei caduti per la libertà e la ricorrenza dell’Ottobre,che mai nessuno, prima d’ora, si era permesso di strumentalizzare per fini non edificanti.

L’ANPI non intende piegarsi a ricatti, né subire interferenze e condizionamenti da qualunque parte provengano.

Perciò ANPI non parteciperà all’evento così come promosso dal Sindaco. Commemoreremo l’Ottobre di sangue varesino e la memoria dei nostri caduti con lo spirito e il rispetto di sempre: Venerdì 20 ottobre, alle ore 21, presso il Circolo cooperativo di Biumo e Belforte, viale Belforte 165. Varese.

Per la Presidenza di