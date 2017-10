Antartide e cambiamenti climatici: due giorni di studi all’Insubria

A Varese tre giorni si parla di Antartide e di cambiamenti climatici con due eventi di grande richiamo internazionale.

La Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi dell’Insubria organizza martedì 3 ottobre, nell’Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo, via Dunant 5, il seminario: “Antarctica: A Continent For Research”, con ingresso libero e aperto a tutti gli interessati.

Mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, sempre nell’Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo, è in programma il Primo Workshop Internazionale “on Antarctic permafrost, periglacial processes and soils (ANTPAS) – From an Expert Group to a Research Program”.

Saranno approfonditi i temi del Cambiamento Climatico e i suoi impatti sul permafrost antartico, quello della microbiologia nel permafrost antartico e delle variazioni del paesaggio, dei ghiacciai e della vegetazione (in parte) nelle terre emerse antartiche, ripercorrendo le spedizioni degli ultimi anni e guardando alle prospettive future di ricerca.

Gli iscritti arrivano oltre che da varie Università ed Enti di ricerca italiani, dal SudAfrica, Nuova Zelanda, USA, Russia, Repubblica Ceca, Spagna, Portogallo, Norvegia.

L’inaugurazione dei lavori è prevista per il 4 ottobre alle ore 9. Interverrà il Presidente del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide PNRA: Antonio Meloni, che racconterà trent’anni di scienza e di cooperazione internazionale in Antartide. Il professor Mauro Guglielmin, coordinatore dell’evento, docente di Geomorfologia e Climatologia dell’Università degli Studi dell’Insubria, si soffermerà sulle sue ricerche condotte sul permafrost e sul cambiamento climatico in Antartide da oltre 20 anni.

«Il permafrost infatti è un materiale che rimane al di sotto della temperatura di zero gradi per almeno due anni consecutivi i cui cambiamenti sono in grado si dirci molto sugli impatti del cambiamento climatico ma anche di preservare evidenze del passato ma costituiscono anche il miglior analogo per le condizioni di potenziale vita su Marte – spiega il professor Guglielmin – . Dopo più di vent’anni di ricerche in Antartide sul permafrost e sugli effetti del Cambiamento Climatico sul permafrost, per la prima volta l’intera comunità scientifica antartica (SCAR) ha sponsorizzato questo Convegno per sottolineare non solo l’importanza di questo tipo di ricerca in se ma anche il suo ruolo di possibile trait d’union tra diversediscipline. La scelta del nostro Ateneo per questo momento è altrettanto significativa perché è un riconoscimento per il lavoro fatto in tutti questi anni» sottolinea il professor Guglielmin.

L’evento è organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Scar, Scientific Committee on Antarctic Research, The international council of the science; e PNRA, Programma nazionale ricerche in Antartide.