Anziano si allontana da casa, denunciata la scomparsa

Si è allontanato a piedi da casa oggi pomeriggio, lunedì 23 ottobre, e non ha fatto più ritorno. A dare l’allarme i parenti che non l’hanno visto rientrare nella sua abitazione, in zona Massina, a Cislago.

Al momento della scomparsa l’uomo, 90 anni, indossava pantaloni di jeans, un maglione scuro ed un cappello di jeans. Si chiama Cornelio Rossetti e soffre di Alzheimer. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri.