Aperte le iscrizioni al concorso “Scrivi l’amore premio Mario Berrino”

È partita nel corso del mese di ottobre l’undicesima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” organizzato dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” assieme ad altri partners.

Due le sezioni del concorso: quella dedicata alla poesia e quella dedicata al racconto o lettera d’amore. Queste le modalità di partecipazione ovvero chiunque potrà inviare uno scritto a tema d’amore sotto forma di lettera, poesia o racconto di massimo 750 parole. Previste due categorie: quella dedicata ai giovani fino 17 anni compiuti entro la data di chiusura del concorso, ovvero entro domenica 28 gennaio 2018 e, quella dedicata agli adulti.

Ciascun concorrente potrà inviare, assieme ai propri dati personali, un’opera inedita, ovvero mai pubblicata o presentata ad altri concorsi, entro domenica 28 gennaio 2018. Lo scritto dovrà essere mandato alla mail concorso@amicimarioberrino.it con i propri dati personali oppure si potrà inviare l’opera compilando l’apposito modulo nell‘area dedicata del sito.

La finale, che decreterà l’undicesimo vincitore per le categorie in gara e colui che si aggiudicherà il Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso” selezionato da una giuria qualificata, si svolgerà a Ispra, sul Lago Maggiore, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 16. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito Amici di Mario Berrino.